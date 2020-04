Roche quiere vender prueba de anticuerpos de Covid-19 para mayo

Tim Loh

Roche Holding AG ha desarrollado una prueba de anticuerpos para Covid-19 que dice que planea comenzar a vender a principios del próximo mes. El test sería una herramienta más de diagnóstico que los expertos creen que son necesarias para eliminar las medidas de distanciamiento social introducidas en todo el mundo.

La prueba analizará muestras de sangre en busca de anticuerpos que muestren si una persona ha estado infectada por el nuevo coronavirus, dijo en un comunicado la compañía, con sede en Basilea, Suiza. La producción mensual podría alcanzar más de 50 millones para junio.

“Tendremos un incremento de la producción muy, muy acusado”, dijo Thomas Schinecker, responsable de diagnóstico de Roche, en una entrevista telefónica. La compañía tiene previsto adoptar el mismo enfoque de alta intensidad para esta prueba que para producir los tests moleculares, que se introdujeron en enero. “Estamos trabajando las 24 horas, los siete días a la semana”.

Las acciones de Roche llegaron a subir un 2,5% el viernes al inicio de la jornada de negociación en Zúrich, y han ganado un 23% en los últimos 12 meses.

Las pruebas de anticuerpos son cruciales para identificar a las personas que ya han sido infectadas, tal vez incluso sin saberlo, y comprender mejor el verdadero alcance de la pandemia. Una amplia campaña de pruebas podría contribuir a identificar a aquellos que presuntamente son inmunes al nuevo coronavirus y comenzar a reconstruir economías devastadas. Y también se puede usar junto con otras pruebas que buscan el virus en la nariz o la garganta de una persona.

Decenas de pequeñas empresas de Asia, Europa y América del Norte ya han introducido pruebas de anticuerpos, o están en proceso de validación de kits, que varían en su complejidad, desde algunos que necesitan muchos recursos de laboratorio hasta una versión simplificada similar a una prueba de embarazo en casa. Eurofins Technologies anunció el viernes que recibió la marca CE europea para algunas pruebas de anticuerpos.

La precisión de las pruebas de anticuerpos ha sido un foco de preocupación. Países como el Reino Unido, España y la República Checa pidieron un gran número de versiones tempranas de las pruebas, y posteriormente tuvieron que reconocer que los kits que habían comprado no eran lo suficientemente fiables para ser utilizados de forma masiva. Las pruebas no son fiables para diagnosticar a las personas con el virus en las etapas iniciales del contagio, ya que el cuerpo necesita una semana o más para acumular grandes cantidades de anticuerpos. Asimismo, si no son lo suficientemente sensibles, pueden interpretar incorrectamente los anticuerpos de otros virus como una infección anterior de Covid-19.

Roche dijo que su objetivo es tener su prueba disponible para principios de mayo en los países que aceptan la marca CE de Europa y está trabajando con la FDA de Estados Unidos para obtener permiso para uso de emergencia. La compañía tiene previsto publicar cifras sobre la fiabilidad de la prueba más cerca del lanzamiento del producto.

La prueba estará disponible para los hospitales y laboratorios de referencia que tengan el dispositivo “cobas e”, un sistema totalmente automatizado que puede producir 300 resultados por hora. Una prueba tarda unos 18 minutos, dijo la compañía.