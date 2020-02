Seguridad de África es de interés para EE.UU.: James Stavridis

James Stavridis

Las evocadoras "Memorias de África" ("Out of Africa") de Karen Blixen, 1937, ​​trataban sobre la experiencia del Imperio Británico en Kenia a principios del siglo XX, cuando las potencias europeas luchaban por consolidar colonias en los masivos terrenos de África. Durante el siglo siguiente, África experimentó una descolonización masiva, una expansión de la población y una gran agitación. Recientemente, la participación de Estados Unidos, aunque episódica en el mejor de los casos, al menos ha ayudado a contener el aumento del extremismo violento. Pero EE.UU. ahora está considerando retirar gran parte de su capacidad militar y de inteligencia en un cambio diseñado para liberar recursos para una renovación de la "gran competencia de poder". Esta posible medida para salir de África es un error, y debemos examinar las razones a favor de un nivel sensible de participación de seguridad estadounidense en el continente.

Es importante comprender el tamaño y la escala de África, al igual que su crecimiento económico y demográfico. El continente es enorme: podría alojar cómodamente a China, India, EE.UU. (sin Alaska) y Europa occidental. Es un continente rico en diamantes, oro, tierras excepcionales, tierras de cultivo excelentes y otros recursos naturales como el petróleo, y grandes ríos. Económicamente, el continente es el segundo de más rápido crecimiento en el mundo y podría alcanzar un crecimiento anual de 4% (pese a muchos desafíos, especialmente en las economías más grandes). Sudán, Senegal, Etiopía, Ruanda y Kenia están impulsando un crecimiento de 8%. Además, desde el punto de vista de la población, ya representa 16% del mundo con 1.300 millones de personas, y se proyecta que crezca a 2.500 millones para 2050 y tal vez a 4.500 millones para finales de siglo. Demográficamente, está explotando. Nigeria, con un crecimiento demográfico masivo y una población juvenil, ha sido llamada la "China negra".

Sin embargo, el futuro de África, a pesar de sus manifiestas ventajas, depende de la creación de sistemas estables de gobierno y la superación de focos de extremismo violento que son peligrosos y se extienden. En África occidental, el grupo ultraviolento Boko Haram mantiene control en gran parte del noreste de Nigeria; en el este de África, el grupo al-Shabab lleva a cabo constantes ataques terroristas en la costa del continente; la piratería sigue funcionando tanto en el Golfo de Guinea como en las rutas marítimas del océano Índico; y todo el Sahel, la región que separa los Estados árabes del norte de África subsahariana, tiene un fuerte y violento grupo al-Qaeda en actividad. Además, por supuesto, en la parte norte, el Estado Islámico todavía intenta reclutar y realizar operaciones a lo largo del mar Mediterráneo.

Con la creación del Comando África de EE.UU. en 2007, el ejército de EE.UU. comenzó a centrarse seriamente en trabajar hacia un entorno más seguro en todo el continente. En ese momento, yo era un comando combatiente de cuatro estrellas en Miami en el Comando Sur de EE.UU. Tenía mis manos llenas con América Latina y el Caribe, una virulenta insurgencia en Colombia, narcotráfico masivo en toda la región, aumento de la influencia cubana, Hizbulá en muchos lugares y un nivel creciente de actividad política, de inteligencia y militar china. En cierto modo, los desafíos fueron similares en África, y contacté a mi nuevo homólogo, el general Kip Ward. Sabiamente decidió usar una combinación de poder duro y blando para contrarrestar los desafíos de seguridad, tal como lo estábamos haciendo en América Latina. Tenía un diputado militar (un oficial de tres estrellas) y un diputado civil (un embajador); este último estaba a cargo de fusionar la diplomacia, el desarrollo y la defensa, así como de coordinar los esfuerzos entre las agencias (Departamento de Estado, Agencia Central de Inteligencia, Agencia Antidrogas, Agencia de Seguridad Nacional, etc.). Vi cómo el comando se levantó y creó una ola de impulso, eventualmente desplegó alrededor de 7.000 soldados en combate, pero también trabajó en diplomacia médica, operaciones humanitarias, lucha contra el narcotráfico, ayuda en casos de desastre, Estado de derecho y otras iniciativas de poder blando.

Todo eso ha tenido un efecto real en la lucha contra el terrorismo, tanto indígena como la variedad de exportación aún más preocupante, de los grupos mencionados anteriormente. Un esfuerzo notable ha sido contra el brutal Ejército de Resistencia del Señor, que opera en las fronteras de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Las tropas estadounidenses han entrenado y proporcionado inteligencia y apoyo logístico a la fuerza multinacional que está luchando contra ellos. Los esfuerzos contra al-Shabab, Boko Haram, al-Qaeda y otros grupos terroristas han sido vitales, y las capacidades de EE.UU. son fundamentales para mantener el apoyo de la coalición internacional de los europeos y otros. África es un lugar donde esa combinación de poder duro y blando, a veces llamado poder inteligente, es necesaria para ayudar a nuestros aliados, socios y amigos.

Vale la pena señalar el costo relativamente bajo de estos esfuerzos. El presupuesto del Comando África de EE. UU. (como el Comando Sur de EE.UU.) es una pequeña fracción de lo que estamos gastando, por ejemplo, en Medio Oriente. Con un depliegue de solo 7.000 tropas, está muy por debajo de Medio Oriente (50.000), Europa (40.000), Afganistán (12.000) y Asia (80.000). El retorno de la inversión tanto en personas como en dólares es considerable, y dado el potencial de largo alcance de África, sería una tontería alejarse de esfuerzos de más de una década para establecer lo que ahora es un comando de combate vibrante y efectivo.

Irónicamente, los verdaderos receptores de una retirada de EE.UU. de la región no solo serían los grupos terroristas, sino también China. Los chinos ya están llevando a cabo una amplia variedad de misiones de entrenamiento militar junto con el alcance comercial global de su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que es más fuerte en África. Estarán más que felices de intervenir y llenar el vacío creado por una partida de EE.UU. Entonces, si el objetivo de esta reducción es conservar los recursos para enfrentar la creciente amenaza de China (y Rusia), retirarse de África parece particularmente contraproducente: cederá una zona global enorme, de rápido crecimiento y, en última instancia, crucial para la influencia china. Simplemente no es buen momento para salir de África.