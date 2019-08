Qué es Klarna y porqué esta fintech llamó la atención de Snoop Dogg

Ali Ingersoll y Niklas Magnusson

Noticias Relacionadas El furor por Mercado Pago, la razón detrás de la bronca de bancos y gremios

La firma sueca de pagos y transacciones bancarias Klarna se convirtió en la startup europea de tecnología financiera más valiosa después de que nuevos fondos impulsaran su valor posinversión a US$5.500 millones.

Klarna alcanzó dicha condición tras recaudar US$460 millones en una ronda de capital que lo ayudará a "continuar su rápido aumento en el mercado estadounidense, donde actualmente está creciendo a una tasa anual de seis millones de nuevos consumidores estadounidenses", dijo la compañía en un comunicado el martes.

Con su nueva financiación, la startup con sede en Estocolmo supera a las fintechs europeas predilectas TransferWise y N26, valoradas recientemente en US$3.500 millones.

Más allá de Mercado Libre: cómo regular a las Fintech

Klarna ayuda a los compradores en línea a organizar la financiación en los puntos de compra y proporciona herramientas de pago a los comerciantes. Desafía a empresas como PayPal Holdings Inc., Square Inc. y Adyen NV, cada una con su toque propio en la facilitación del comercio entre vendedores y compradores.

Las fintech, un imán para las inversiones de riesgo

Dragoneer Investment Group lideró la recaudación, según el comunicado. Otros participantes incluyeron a Commonwealth Bank of Australia, HMI Capital LLC, Merian Chrysalis Investment Co. y el fondo estatal de pensiones AP1 de Suecia, así como las cuentas administradas por BlackRock Inc. Estas inversiones adicionales llegan tras el anuncio de enero de que el rapero conocido como Snoop Dogg había invertido en la firma sueca.

Numis actuó como asesor financiero exclusivo y agente de colocación de Klarna.

EA