Sony Entertainment adquirirá la empresa de videojuegos Haven Studio

Sony Group Corp. anunció la compra del estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Montreal Haven Entertainment Studios Inc., dirigido por el veterano de la industria Jade Raymond. Los términos del acuerdo no fueron revelados en un comunicado divulgado el lunes.

Fundada hace un año con una inversión inicial de Sony Interactive Entertainment, Haven incluye creadores de juegos con más de una década de experiencia trabajando en algunos de los juegos más populares de la industria. Raymond, quien anteriormente fundó Toronto Studio y Motive Studios de Ubisoft Entertainment SA, es una de las fuerzas creativas detrás de la franquicia de Assassin’s Creed.

Haven Studios ya está trabajando en su primer proyecto para PlayStation de Sony, lo que Sony describió como una experiencia en vivo “basada en un mundo sistémico y en evolución centrado en brindar libertad, emoción y diversión”.

Sony compró Bungie para competir con Microsoft

El enfoque de Haven “en la creación de un juego multijugador AAA original no solo flexibilizará el poder de PlayStation 5, sino que ampliará aún más el catálogo diverso de experiencias de juego que solo se pueden encontrar en PlayStation”, dijo Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive.

La industria de los videojuegos ha estado experimentando una ola de consolidación este año. En enero, Sony compró a Bungie inc., el desarrollador estadounidense de videojuegos detrás de las populares franquicias Destiny y Halo, por US$3.600 millones. Microsoft Corp. está comprando Activision Blizzard Inc. por US$69.000 millones en lo que es su mayor adquisición, y Take-Two Interactive Software Inc. acordó adquirir el fabricante de juegos móviles Zynga Inc. por US$11.000 millones.

Con un equipo de más de 60 empleados, Haven Studios será el decimoctavo estudio en unirse a la familia PlayStation Studios, según Sony. Las operaciones del estudio seguirán a cargo del equipo de administración de Haven en estrecha colaboración con el equipo de liderazgo de PlayStation Studios.