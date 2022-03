S&P dijo que la deuda rusa está en riesgo de impago y rebajó calificación

S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Rusia y dijo que la deuda del país es “altamente vulnerable al impago”.

La compañía rebajó la calificación del país en un grado a CC, dos niveles por encima del default, ya que estima que los inversionistas no recibieron pagos de cupones sobre bonos denominados en dólares con vencimiento el miércoles debido a dificultades técnicas relacionadas con las sanciones internacionales, dijo S&P en un comunicado.

“Si los fondos no son accesibles a inversionistas o si se realiza un pago en una moneda no estipulada en los términos de la obligación y creemos que el inversionista no está de acuerdo con el pago alternativo, podríamos considerar esto como un default”, se lee en el comunicado.

Rusia tiene un período de gracia de 30 días para cumplir con sus obligaciones, según los términos de los bonos. Si la nación incumple, sería la primera vez en más de un siglo que no paga sus deudas en moneda extranjera. Las compañías calificadoras han rebajado el grado crediticio del país desde que Rusia invadió a Ucrania el mes pasado, a medida que aumentan los temores de incumplimiento de pagos dado que el país enfrenta un aislamiento económico cada vez mayor.

“La rebaja significa que Rusia está al borde del default”, dijo Brendan McKenna, estratega de Wells Fargo en Nueva York. “Pero en realidad es un reflejo de la capacidad disminuida de Rusia para pagar a los tenedores de bonos. Las sanciones limitan la capacidad de Rusia para acceder a dólares estadounidenses, y los pagos de cupones que vencían ayer tenían que efectuarse en dólares”.

Algunos inversionistas se animaron ante informes de que JPMorgan Chase & Co. había procesado fondos que estaban destinados a los pagos de intereses y enviado el dinero a Citigroup Inc., elevando los precios de los bonos de Rusia en todos los vencimientos. El Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que sus restricciones a negociaciones con el banco central de Rusia y otras instituciones rusas no prohíbe que el país pague su deuda en dólares, al menos hasta finales de mayo.

S&P mantiene las calificaciones de Rusia en “creditwatch negative”, un término que utiliza la agencia cuando identifica circunstancias específicas y tendencias a corto plazo que causan que la calificación esté bajo un monitoreo especial. También dijo que podría rebajar su calificación de emisor en moneda extranjera a default selectivo “si el Gobierno ruso no cumple con el pago del servicio de la deuda de acuerdo con los términos de la obligación, y si no anticipamos que dicho pago se hará dentro de un período de gracia aplicable”. La compañía también está monitoreando los pagos de los bonos en rublos, diciendo que entiende que algunos tenedores no residentes de la deuda en moneda local de Rusia podrían no tener acceso a los pagos de esos bonos en el país.

Las declaraciones del Gobierno ruso sugieren que todavía está tratando de transferir los pagos a los tenedores de bonos en dólares, escribió S&P, y agregó que los futuros intentos de pagar la deuda en moneda extranjera pueden enfrentar dificultades técnicas similares en las próximas semanas.