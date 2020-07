Televisión estatal china suspende emisión de la Premier League

Bloomberg News

La televisión estatal china ha retirado de su emisión los partidos de fútbol de la Premier League inglesa, involucrando el lucrativo mundo del fútbol profesional en las relaciones cada vez más tensas entre Pekín y el Reino Unido

La cadena estatal CCTV, que tiene los derechos para retransmitir partidos de la Premier League en China, no emitirá el resto de la ronda actual de partidos, dijo una persona familiarizada con la decisión. Un partido programado entre el Liverpool FC y el Chelsea FC no se emitió el miércoles por la noche, dijo la persona, la cual pidió que no se revelara su identidad porque se trata de asuntos internos. Queda una ronda final de partidos esta temporada, prevista para este fin de semana. La programación de CCTV ya no incluye esos juegos.

La medida se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países en las últimas semanas. El Gobierno del primer ministro Boris Johnson ha introducido una prohibición al gigante de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co. y ha mostrado su oposición a la nueva ley de seguridad impuesta en Hong Kong. El Reino Unido y Estados Unidos, que también ha estado adoptando una postura más conflictiva con China, han debatido la creación de una coalición de países para hacer frente a Pekín.

Esta no sería la primera vez que los deportes competitivos se incorporan en la geopolítica. El año pasado, CCTV cesó la cobertura de los partidos de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA, después de que un miembro del equipo hiciera comentarios en apoyo a los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong.

Los responsables de CCTV y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios, mientras que un representante de la Embajada británica en Pekín rehusó hacer comentarios. La medida no parecía aplicarse a las plataformas de retransmisión por internet. El encuentro Liverpool-Chelsea fue transmitido en la aplicación de vídeo china PPTV.

La medida de CCTV es una señal “de lo que podría venir después de las decisiones sobre Hong Kong y Huawei”, dijo Mark Tanner, fundador de la firma de análisis y marketing de Shanghái, China Skinny.

Las tensiones entre el Reino Unido y China llevan intensificándose un tiempo y el futuro de Hong Kong, una antigua colonia británica, es el principal punto contencioso. La ley de seguridad de Hong Kong, que incluye la cadena perpetua por delitos como el separatismo o la subversión, ha sofocado casi todas las protestas masivas y está amenazando salvaguardas y libertades que la ciudad tenía garantizadas al menos hasta 2047 como parte del acuerdo de entrega de Hong Kong.