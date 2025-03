Este lunes, se conoció que el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo una reunión con Marcela Podestá Costa, sobrina nieta del vidente conocido como el "Nostradamus argentino", fallecido en 1974. Según indicó ella, hablaron de la Cruz Orlada "y varios temas más".

"Recién en Casa Rosada con Santi Caputo hablando de la Cruz Orlada, de Benjamín Solari Parravicini, y varios temas más. Fue muy lindo conocerte, me encantaron nuestras dos horas de charla. Muchas gracias por la invitación!!", expresó la mujer a través de su cuenta de X.

Caputo, quien durante los últimos días estuvo en el centro de la polémica por la interrupción de una entrevista periodística al Presidente y el tenso cruce con Facundo Manes en la Asamblea Legislativa, reapareció esta vez para tomarse un tiempo y hablar sobre las predicciones de Solari Parravicini, hombre que graficó "entre sueños" al "hombre gris", a quienes muchos vinculan con la llegada del presidente libertario al poder.

Podestá Costa ya había sido recibida por el Gobierno en la Casa Rosada en marzo de 2024, más precisamente por Javier Milei y su hermana Karina. En esa oportunidad, la mujer le regaló al mandatario una "Cruz Orlada" elaborada por un platero de San Antonio de Areco.

No obstante, la nieta de Solari Parravicini se sintió preocupada al considerar que se produjo un mal uso del símbolo que busca "transformar lo malo en algo bueno", teniendo en cuenta que este se convirtió en un pin utilizado por los seguidores del libertario cuando, según explicó, no se le debe dar un uso político sino "espiritual".

La Justicia inició una causa penal por la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo

Según indicó La Nación, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, varios militantes y funcionarios, incluido Caputo, llevaban el pin de la Cruz Orlada de Parravicini en sus sacos, La mujer se habría disgustado por ese motivo y el mandatario le habría pedido a su asesor que la llamara para dialogar.

"Llegamos a un acuerdo, y es que la cruz no se va a usar más como amuleto", aseveró Podestá Costa, y relató: "Una noche, el ángel de la guarda de Benjamín Solari Parravicini, que era fray José de Aragón, le dijo que la dibujara y así lo hizo. Esa cruz se usa para el bien. No me gusta que se identifique con un partido político".

Sobre el tema, la mujer concluyó: "Me parece bárbaro que la usen, con respeto. (Caputo) Me dio toda la razón del mundo. Adora a Parravicini. Lo sigue hace muchísimo años. Tiene cuadros en la oficina colgados, se tatuó en la espalda una profecía...Es un amor de persona, muy agradable. Estuve dos horas y cuarto con el conversando en su despacho".

Qué es la Cruz Orlada

El uso de este símbolo está ligado a las profecías del artista Benjamín Solari Parravicini, sobre quien se dice que predijo el triunfo de Milei hace más de 40 años. El sómbolo, según explican, representa el equilibrio y sus cuatro lados iguales simbolizan la armonía entre lo terrenal y lo espiritual, mientras que el círculo que la rodea representa la eternidad y la conexión universal.

La Cruz Orlada, entre otras cosas, representa la protección, la conexión con fuerzas superiores y la transformación espiritual, afirmando que puede convertir lo malo en bueno.

