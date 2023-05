TikTok prueba chatbot de inteligencia artificial llamado Tako

TikTok es la aplicación más reciente en adherirse a la onda de la inteligencia artificial.

El servicio de redes sociales está probando un chatbot llamado Tako, que puede responder preguntas y tener conversaciones con los usuarios de la aplicación, según capturas de pantalla vistas por Bloomberg. Cuando se le preguntó acerca de la función, un representante dijo que estaba probando “nuevas formas de potenciar la búsqueda y el descubrimiento en TikTok” en mercados seleccionados.

“Siempre estamos explorando nuevas tecnologías que agreguen valor a nuestra comunidad”, dijo el portavoz en un comunicado. “Esperamos aprender de nuestra comunidad mientras continuamos creando un lugar seguro que entretenga, inspire la creatividad e impulse la cultura”.

TikTok sigue a pares tecnológicos como Snap Inc., Microsoft Corp. y Google en el desarrollo de chatbots y otras herramientas generativas de IA, la tecnología más popular en internet en los últimos años. La prueba de Tako actualmente está disponible para una pequeña cantidad de empleados, según Daniel Buchuk, analista de Watchful, una empresa que rastrea las pruebas de desarrollo de aplicaciones para la competencia.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance Ltd., está dando el paso a la IA en un momento polémico. Autoridades de Estados Unidos y Europa buscan tomar medidas radicales contra la aplicación, por temores de que el Gobierno chino pueda utilizar los datos.

Por ahora, Tako aparece como un pequeño ícono fantasmal en la parte superior derecha de la pantalla de la aplicación. Después de tocar ese ícono, los usuarios acceden a un mensajero instantáneo, donde pueden hacer preguntas. Buchuk le dijo a Bloomberg que Tako también puede proporcionar recomendaciones de contenido basadas en los intereses y preferencias de los usuarios.

“Tako es un chatbot experimental”, se lee en una de las capturas de pantalla compartidas con Bloomberg. “Puede responder preguntas y tener conversaciones con usted”.

A pesar de tener un equipo interno de inteligencia artificial, cualquier información que los usuarios ingresen en Tako se recopila y comparte con “proveedores de servicios externos” anónimos para brindarle respuestas a sus preguntas, según los términos de privacidad de la función. Tako solo está disponible para usuarios de TikTok mayores de 18 años, agregó Buchuk.

Los usuarios pueden optar por excluir sus datos, pero se les advierte que no compartan ninguna información personal con el chatbot. También se les aconseja que no confíen únicamente en el bot para obtener asesoramiento médico, legal o financiero porque “los comentarios de Tako son generados por IA y pueden no ser verdaderos o precisos”.

En general, Tako permitirá que “TikTok obtenga datos cada vez más precisos para entregar contenido personalizado y altamente dirigido a usuarios individuales”, dijo Buchuk, y agregó que tenía “el potencial de revolucionar la forma en que las personas usan TikTok”.