Donald Trump crea el cargo de zar de inteligencia artificial y criptomonedas

Donald Trump seleccionó al capitalista de riesgo David Sacks, de Craft Ventures LLC, para que sea su zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas, un nuevo cargo que subraya la intención del presidente electo de impulsar dos industrias en rápido desarrollo.

“David guiará la política de la Administración en Inteligencia Artificial y Criptomonedas, dos áreas críticas para el futuro de la competitividad estadounidense. David se centrará en hacer de Estados Unidos el claro líder mundial en ambas áreas”, dijo Trump el jueves en un post en su red Truth Social.

Trump dijo que Sacks también dirigiría el Consejo Presidencial de Asesores para la Ciencia y la Tecnología.

Con Sacks, Trump está aprovechando a uno de sus más prominentes partidarios y recaudadores de fondos de Silicon Valley para un puesto de primer orden en su administración. Sacks desempeñó un papel clave en la recaudación de fondos de Trump en la industria tecnológica, incluido el copatrocinio de un acto en su casa de San Francisco en junio, con entradas a US$300.000 por cabeza.

También está estrechamente asociado con el vicepresidente electo JD Vance, el inversionista convertido en senador de Ohio.

Sacks es inversor de capital riesgo y forma parte de la “mafia PayPal“ de Silicon Valley. Se dio a conocer en la industria tecnológica como director de operaciones de PayPal, la empresa de pagos entre cuyos fundadores se encontraban el empresario multimillonario Elon Musk y el inversor Peter Thiel. Tras su venta a eBay, Sacks se pasó a Hollywood, donde produjo en 2005 la sátira Thank You for Smoking.

De vuelta en Silicon Valley, fundó la empresa de comunicaciones Yammer, la cual fue comprada por Microsoft Corp. en 2012 por US$1.200 millones. Fundó su propia firma de capital riesgo, Craft Ventures, en 2017 y ha invertido en empresas propiedad de Musk, incluida SpaceX.

Sacks dijo en un episodio reciente de su podcast All-In que una cláusula en los documentos legales de su firma de riesgo probablemente le impediría ocupar un puesto a tiempo completo, pero podría considerar un papel de asesor.

Una portavoz de Craft dijo que Sacks no dejaría Craft.

La misión de Sacks según Trump

En su puesto, Trump dijo que Sacks “salvaguardará la libertad de expresión en Internet y nos alejará de los prejuicios y la censura de las grandes tecnológicas”.

Proteger la libertad de expresión es un gran interés de Sacks. Habla regularmente de los intereses “woke” que intentan amordazar las opiniones y posiciones impopulares.

Se espera que el nuevo cargo ayude a encabezar la desregulación de la criptoindustria que Trump prometió durante la campaña electoral. Se espera que el papel proporcione a los defensores de la criptodivisa una línea directa con la Casa Blanca y sirva de enlace entre Trump, el Congreso y las agencias federales que interactúan con los activos digitales, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.

