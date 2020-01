Trump optimista por acuerdo comercial con Reino Unido: Embajador

Stuart Biggs

El presidente Donald Trump está "entusiasmado" por estrechar las relaciones posteriores al brexit con el Reino Unido, de acuerdo con su enviado en Londres, quien dijo que el Gobierno británico lograría más influencia con la Unión Europea si primero alcanzara un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y otros miembros de una alianza de seguridad.

"Creo que está muy optimista", señaló el viernes el embajador Woody Johnson a LBC Radio. "Ha dicho muchas veces lo entusiasmado que está por la perspectiva de una relación más estrecha... y lo importante que es para EE.UU. que nuestra seguridad y nuestra prosperidad estén tan estrechamente vinculadas".

El primer ministro Boris Johnson ha priorizado un acuerdo comercial con EE.UU. cuando el Reino Unido abandone la UE este mes. Pero a pesar del entusiasmo de ambas partes, existen posibles piedras de tope, como los estándares alimentarios y las conversaciones comerciales independientes de Gran Bretaña con la UE, especialmente porque la administración Trump ha estado presionando al Reino Unido para que deje de alinearse con las regulaciones europeas.

El enviado Johnson dijo que los acuerdos comerciales con EE.UU. y los otros socios de la alianza de seguridad Five Eyes (Canadá, Australia y Nueva Zelanda) "fortalecerán su mano cuando esté negociando con su socio comercial geográfico más cercano".

En la entrevista, el embajador reiteró el comentario que Trump hizo en diciembre respecto de que no tiene interés en el Servicio Nacional de Salud. Durante las elecciones británicas del mes pasado, el principal partido laborista de la oposición acusó al Gobierno británico de planear vender el sistema de salud estatal para lograr un acuerdo comercial con EE.UU.

"No, no y nuevamente no", dijo. "Tenemos nuestros propios problemas relacionados con la atención médica".