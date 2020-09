New York Times: Trump pagó solo US$750 en impuestos en 2016 y 2017

Laura Davison

Noticias Relacionadas Trump dice que "exigirá" a Biden que se someta a test de drogas

El presidente Donald Trump pagó solo US$750 en impuestos sobre la renta en Estados Unidos en 2016 y 2017, informó haber perdido millones de dólares en sus campos de golf y tiene una deuda de cientos de millones que vence en los próximos años, según ha informado el New York Times.

Trump no pagó impuestos a la renta en 10 de los últimos 15 años porque sufrió pérdidas importantes que contrarrestaron el dinero que ganó, según el análisis del periódico Times de declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump durante al menos veinte años.

Los documentos muestran que muchos de los negocios de Trump tienen problemas, y que él invierte más dinero en las empresas de lo que está sacando, según la información. También dijo que ganó US$73 millones en el extranjero en sus primeros dos años en la Casa Blanca, incluido de países de tendencia autoritaria como Filipinas o Turquía, a pesar de su promesa de que no cerraría acuerdos nuevos en el extranjero mientras sea presidente.

Trump dijo en una conferencia de prensa el domingo que la información es “una noticia totalmente falsa” y agregó que pagaba “mucho” aunque no aportó detalles.

“Están en auditoría y cuando no lo estén, estaré orgulloso de mostrárselo”, señaló Trump.

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Trump rompió la tradición al negarse a publicar sus declaraciones de la renta personales, lo que se había convertido en una práctica habitual entre los candidatos a cargos públicos en las últimas décadas. Los demócratas de la Cámara de Representantes han emitido citaciones para los documentos, que han sido objeto de batallas legales durante más de un año. La Corte Suprema dijo en julio que los tribunales inferiores deben hacer más para examinar las solicitudes de declaración de impuestos.

The Times no reveló cómo obtuvo los documentos, pero dijo que provenían de fuentes con acceso legal a la información. Un abogado de la Trump Organization dijo al Times que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos”. Bloomberg News no ha verificado ninguno de los documentos informados por el periódico.

Trump nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema

Es probable que las revelaciones sobre la vida económica de Trump sean un punto clave de debate en el último mes de la campaña presidencial. Trump, quien ha proyectado una imagen pública de hombre de negocios y multimillonario con éxito, se enfrenta a dificultades económicas, según el informe del Times.