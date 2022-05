Twitter anunció que congelará contrataciones mientras espera la adquisición de Elon Musk

El director ejecutivo de Twitter Inc., Parag Agrawal, anunció este jueves 12 una congelación de contrataciones y otros esfuerzos de reducción de costos, un reflejo del estado de incertidumbre de la compañía mientras espera que se concrete la adquisición de US$44.000 millones de Elon Musk.

Twitter no contratará nuevos empleados y podría rescindir las ofertas ya presentadas, según un memorando interno obtenido por Bloomberg. Se harán algunas excepciones para roles críticos para el negocio, según lo determine el liderazgo de Twitter. La compañía también está recortando costos como viajes, consultoría y marketing.

Agrawal dijo que los eventos globales, incluida la guerra en Ucrania y la crisis de la cadena de suministro, han afectado los resultados comerciales de Twitter y pueden continuar haciéndolo. La compañía no está planeando recortes de empleos en toda la empresa, “pero los líderes seguirán realizando cambios en sus organizaciones para mejorar la eficiencia según sea necesario”, escribió Agrawal.

“Al comienzo de la pandemia en 2020, se tomó la decisión de invertir agresivamente para generar un gran crecimiento en audiencia e ingresos, y como empresa no alcanzamos hitos intermedios que permitan confiar en estos objetivos”, dijo Agrawal y agregó: “Para administrar de manera responsable la organización a medida que afinamos nuestras hojas de ruta y nuestro trabajo, debemos continuar siendo acuciosos con nuestros equipos, contrataciones y costos”.

También se van dos de los principales líderes de Twitter. Kayvon Beykpour, jefe de productos de consumo, y Bruce Falck, a cargo de los ingresos, abandonan la empresa. Jay Sullivan asumirá el cargo de jefe de productos y jefe interino de ingresos. Sullivan ha hablado sobre volver a centrar a la empresa en menos proyectos durante reuniones recientes tanto a nivel de equipo como de toda la compañía, según una persona familiarizada con el asunto.

Beykpour dijo en Twitter que no es como se imaginaba que dejaría la empresa. “Parag me pidió que me fuera después de hacerme saber que quiere llevar al equipo en una dirección diferente”, escribió.

Elon Musk suma financiamiento para desechar el préstamo de margen de Tesla

Desde Twitter no respondieron a una solicitud de comentarios. Como Musk aún no es dueño de Twitter, todavía no influye directamente en la toma de decisiones de la empresa. El competidor más grande, Meta Platforms Inc, también dijo recientemente que reducirá los gastos previstos.

Los cambios reflejan el estado actual de limbo que vive Twitter mientras espera un nuevo propietario. Musk, el hombre más rico del mundo y director ejecutivo de Tesla Inc., acordó el mes pasado comprar la empresa por US$44.000 millones, pero es posible que el acuerdo no se finalice hasta dentro de meses, ya que Musk aún está trabajando para asegurar el financiamiento. El martes sugirió que el acuerdo aún podría desmoronarse.

Eso ha generado incertidumbre entre los empleados de Twitter, ya que muchos no saben si los proyectos o equipos en los que están trabajando tendrán prioridad bajo el nuevo liderazgo.