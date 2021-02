Twitter supera estimaciones y advierte sobre aumento de usuarios

Kurt Wagner

Twitter Inc. reportó ingresos del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, a pesar de que la red social agregó menos usuarios de lo previsto y advirtió que en 2021 el número de nuevos usuarios podría reducirse en comparación con el aumento súbito provocado por la pandemia el año pasado.

Los ingresos aumentaron 28% a US$1.290 millones, en comparación con la predicción promedio de US$1.190 millones de los analistas, según datos compilados por Bloomberg. Twitter citó el martes “una fuerte demanda de parte de los anunciantes de marcas en Estados Unidos” como el motor de ventas de publicidad en el cuarto trimestre, según la carta de la compañía a los accionistas. El ingreso neto aumentó a US$222 millones, o 27 centavos por acción.

Twitter reportó una cifra de 192 millones de usuarios activos diarios, que aunque representa un crecimiento de 26% respecto al año anterior, no alcanzó las estimaciones de 193,4 millones. En general, para 2020, la compañía agregó 40 millones de nuevos usuarios diarios, atribuyendo las ganancias tanto a las “mejoras del producto” como a una serie de eventos importantes que atrajeron la atención del público, incluidas las elecciones presidenciales de EE.UU. y las discusiones en relación al covid-19 .

En general, fue un trimestre fuerte para las empresas de publicidad digital impulsado por el auge de las compras en línea durante la pandemia. Facebook Inc., Google de Alphabet Inc., Snap Inc. y Pinterest Inc. registraron mejores ingresos de lo esperado para este mismo período. Aun así, la disminución de nuevos usuarios de Twitter podría reavivar las preocupaciones sobre el crecimiento a largo plazo, especialmente después de que en enero la compañía bloqueara permanentemente la cuenta del expresidente Donald Trump, después de que sus comentarios fueran vistos como alentadores para los disturbios en el Capitolio de EE.UU.

Durante mucho tiempo, Twitter ha argumentado que Trump no tuvo un impacto significativo en el incremento de nuevos usuarios, pero sí elevó el perfil público de Twitter durante sus cuatro años en el cargo. Los analistas e inversionistas deberán esperar hasta que se informen las cifras del primer trimestre de Twitter para comprender mejor si el efecto Trump tendrá algún impacto en los negocios.

En el período actual, Twitter agregó 1 millón de nuevos usuarios en Estados Unidos, y ahora tiene 37 millones de usuarios diarios promedio en su mercado más rentable.