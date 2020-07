Último esfuerzo de hermano de Trump contra libro de su sobrina

Erik Larson

El hermano del presidente Donald Trump instó a un juez de Nueva York a bloquear la publicación de un libro revelador escrito por su sobrina, que saldrá la próxima semana, aunque copias de las memorias condenatorias ya comenzaron a circular en la prensa.

El libro de Mary Trump titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), retrata al presidente como un hábil mentiroso y narcisista que llegó al poder después de ser mimado por los medios y los bancos.

Pero el libro viola la cláusula de confidencialidad de un acuerdo de 2001 sobre la voluntad del difunto patriarca de la familia y no representa el amable discurso político que está protegido por la Primera Enmienda, dijo Robert Trump en una presentación judicial el martes en la noche en Poughkeepsie, Nueva York.

“Mary Trump es libre de comentar sobre cuestiones políticas, libre de comentar por quién va a votar en 2020, y libre de expresar cualquier opinión que tenga sobre el desempeño del presidente en funciones”, dijo Charles Harder, abogado que representa a Robert Trump en el caso, en la presentación. “Lo que tiene prohibido hacer es escribir sobre su relación”.

La demanda de Robert Trump, presentada el mes pasado, busca que se establezcan medidas cautelares contra Mary Trump y su editor, Simon & Schuster Inc. El juez Hal Greenwald decidirá el asunto sin una audiencia tan pronto como el 10 de julio, solo cuatro días antes de que el libro salga a la venta. Los abogados de Mary Trump han solicitado argumentos verbales antes de tomar una decisión.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, calificó el trabajo de Mary Trump de “libro de falsedades” lleno de “acusaciones absurdas”.