La vacuna contra coronavirus no estará disponible antes de enero, dice Fauci

Michelle Cortez

Es improbable que una vacuna para ayudar a controlar el brote de coronavirus esté disponible en Estados Unidos antes de enero, si es que se tiene una para ese entonces, según Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país.

El presidente Donald Trump, líderes de la industria farmacéutica y algunos funcionarios de salud pública habían dicho anteriormente que una inmunización para prevenir el covid-19 podría estar disponible antes de las elecciones del 3 de noviembre. Sin embargo, han retrasado constantemente la fecha , ya que los estudios clínicos, que se están ejecutando a una velocidad sin precedentes, se han topado con algunos obstáculos.

Los ensayos están diseñados para ejecutarse hasta que un número predeterminado de personas inscritas se enferme. Es poco probable que los estudios actualmente en curso alcancen esos puntos de referencia antes de diciembre, dijo Fauci en una entrevista en línea con Howard Bauchner, editor en jefe de Journal of the American Medical Association.

Una vez que los datos estén disponibles, las empresas deben analizar los hallazgos, presentarlos ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para uso de emergencia y participar en una audiencia del comité asesor.

“En algún momento hacia diciembre se comenzará a ver suficiente movimiento en empresas” para que una junta de monitoreo de seguridad de datos observe los detalles, dijo Fauci. “Luego depende de ellos recomendar que la empresa puede seguir adelante. Al avanzar, pueden solicitar una autorización de uso de emergencia de la FDA”, dijo.

“Exactamente no se sabe cuándo se otorgará la autorización, podría ser en enero, podría ser después, no lo sabemos”, dijo Fauci.

Hay cinco empresas en las etapas finales de estudio de una vacuna contra el coronavirus. Pfizer Inc. y Moderna Inc. ya registraron completamente sus ensayos, dijo Fauci. Al menos una y tal vez las dos compañías tendrán suficientes datos de seguridad y quizás incluso suficientes hallazgos de eficacia prolongada para solicitar el uso de emergencia de sus vacunas para diciembre, dijo.

Pfizer dijo el martes que el estudio de última etapa de su vacuna experimental contra el covid-19 aún no había alcanzado la cantidad necesaria para determinar si la inmunización muestra signos de beneficio. La junta de monitoreo de científicos que supervisa el ensayo no ha realizado la primera de las cuatro revisiones provisionales planificadas porque aún no ha habido 32 casos de infecciones por coronavirus entre sus 42.000 participantes.