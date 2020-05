Waititi de “Jojo Rabbit” dirigirá nueva película de Star Wars

Chris Palmeri

Walt Disney Co. acudió a Taika Waititi para escribir y dirigir una nueva película de Star Wars, en una apuesta a que el original cineasta de Nueva Zelanda pueda animar la franquicia de cuatro décadas.

Waititi, quien comenzó su carrera con películas independientes en su país de origen, dirigió el éxito de taquilla de 2017 “Thor: Ragnarok” para Disney y a principios de este año ganó el Oscar al mejor guión adaptado por su comedia sobre Hitler “Jojo Rabbit”. También dirigió el final de temporada de “The Mandalorian”, la exitosa serie de acción de Star Wars en el nuevo servicio de transmisión de Disney.

El director escribirá la película junto con Krysty Wilson-Cairns, quien coescribió la famosa película de la Primera Guerra Mundial “1917” el año pasado. No se dio fecha de lanzamiento.

La compañía también dijo el lunes que estaba trabajando en una nueva serie de televisión de Star Wars para Disney+, dirigida por la escritora Leslye Headland. Esa será la cuarta nueva serie de Star Wars encargada para el servicio, que contará con programas basados en el Jedi Obi-Wan Kenobi y el luchador rebelde Cassian Andor.

La franquicia cinematográfica de Star Wars, una de las más lucrativas de Hollywood, se suspendió el año pasado después de malos resultados de taquilla. Las principales películas de la saga han estado atrayendo menos audiencia, mientras que el spin-off “Solo: Una historia de Star Wars”, fue una decepción. Esa película era parte de una serie cintas independientes que ya no continuarán, al menos por ahora.

Presidente de Disney, Bob Iger, quien era director ejecutivo en ese momento, dijo que es posible que la compañía haya presionado demasiado contenido y demasiado rápido después de adquirir la marca del creador George Lucas en 2012.

La próxima película de Star Wars está programada para 2022. Rian Johnson, quien dirigió “Los últimos Jedi”, también está trabajando en nuevo material de Star Wars.

Los anuncios se hicieron mientras Disney promociona lo que se conoce como el Día de Star Wars (en inglés “May the 4th be with you”), con una serie de lanzamientos de productos y el debut de la película más reciente, “Star Wars: El ascenso de Skywalker”, en Disney+.