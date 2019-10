Wall Street probará nuevo sistema para ordenar bonos en 2020

Molly Smith y Katie Linsell

La empresa conjunta entre los bancos más grandes de Wall Street que busca revolucionar la forma en que se comercializan y venden nuevos bonos corporativos planea comenzar a probar su plataforma con clientes seleccionados en el primer trimestre de 2020.

La recién nombrada DirectBooks LLC –respaldada por JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Barclays Plc, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co.– inicialmente se centrará en las ofertas de bonos corporativos de grado de inversión denominados en dólares estadounidenses antes de expandirse a otros activos de renta fija, según un comunicado publicado el viernes.

Richard Kerschner, exejecutivo de Nymex, CLS e ICAP / NEX Group, ha sido nombrado director ejecutivo de Primary Markets LLC, el holding de DirectBooks.

Wall Street está buscando modernizar el proceso de compra de nuevos bonos corporativos mientras retiene el control de un negocio lucrativo en la mira de varias empresas de tecnología. La plataforma de DirectBooks permitirá a operadores e inversionistas comunicarse directamente y compartir datos de precios, hojas de términos e información de asignación, un avance para un mercado que aún depende de llamadas telefónicas, mensajes instantáneos y correos electrónicos para manejar miles de millones de dólares en pedidos.

“Esto aliviará los desafíos tanto para los suscriptores como para los inversionistas”, dijo Kerschner en una entrevista. “Estamos mejorando el proceso de comunicaciones para las emisiones primarias”.

Sacudida del mercado de bonos

Los nueve accionistas están en la junta directiva de DirectBooks o tienen estatus de observador.

Kerschner, quien también es miembro de la junta de Cloud9 Technologies LLC, una empresa de tecnología de comunicaciones de voz, comenzó a trabajar con DirectBooks en junio. Asegura que la compañía está interactuando con clientes inversionistas interesados, pero declinó nombrar otros aparte de BlackRock Inc., que está involucrada en esta etapa.

Bloomberg informó en abril que BlackRock, así como Invesco Ltd. y AllianceBernstein Holding LP, estuvieron entre las empresas involucradas inicialmente.

Kerschner dijo que DirectBooks, que ha estado en proceso por más de un año, está contratando activamente y planea tener una huella global, comenzando con una oficina en Nueva York.

DirectBooks se une a una serie de nuevas empresas de tecnología financiera que desarrollan productos para modernizar el mercado de bonos recién emitidos, uno de los últimos rincones de las finanzas por experimentar un cambio de imagen digital.

El sistema Investor Access de IHS Markit Ltd.’s permite a los operadores de Europa y Asia ordenar bonos electrónicamente. Si bien la plataforma está creciendo, con más de 300 administradores de activos registrados, los planes para expandirse a EE.UU. se han quedado cortos debido al lanzamiento de DirectBooks.

Nivaura, con sede en Londres, está buscando automatizar partes del proceso de nueva emisión, como producir prospectos de bonos detallados. La empresa, que recaudó US$20 millones en fondos semilla a principios de este año y ha tenido contrataciones de alto perfil de Citigroup y HSBC Holdings Plc, busca reducir los costos de emisión y los tiempos de liquidación.

Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, brinda servicios que facilitan el pedido de bonos y distribuye información sobre nuevas ofertas de deuda.