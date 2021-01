YouTube extiende la suspensión de Donald Trump durante una semana

Nico Grant

YouTube extendió una semana más la suspensión temporal del expresidente Donald Trump, citando la posibilidad de que pueda incitar a la violencia durante la transición del poder al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Ante las preocupaciones sobre la posibilidad de violencia, el canal Donald J. Trump no podrá subir nuevos videos o hacer transmisiones en vivo durante un mínimo de siete días”, escribió un portavoz en un correo electrónico. “Como dijimos anteriormente, los comentarios continuarán inhabilitados indefinidamente en los videos del canal”. CNBC informó sobre la extensión anteriormente.

A diferencia de otras plataformas importantes de medios sociales de Estados Unidos, YouTube, propiedad de Alphabet Inc., no ha prohibido el canal del presidente saliente. No obstante, no podrá publicar videos por un tiempo limitado tras haber violado reglas de YouTube. Los usuarios con tres incumplimientos en un período de 90 días son retirados del servicio.

Trump publicó el martes un discurso de despedida en el canal oficial de YouTube de la Casa Blanca. En los comentarios, intentó reforzar su legado económico y denunció la violencia política.

CP