Asume Joe Biden: minuto a minuto, seguí en vivo el cambio de la presidencia en los Estados Unidos

Joe Biden asume este miércoles 20 de enero la presidencia de los Estados Unidos y se convierte así en el mandatario número 46 en la historia de ese país. Es una entrega de mando inédita por la decisión del presidente saliente, Donald Trump, de no asistir a la ceremonia que se llevará a cabo a las 14.

A diferencia de anteriores ceremonias, a las cuales acudían más de 20.000 personas, en esta ocasión sólo estarán presentes 1.000 invitados, mientras un numeroso contingente de fuerzas de seguridad vigilará la toma de posesión del líder demócrata.

12.30

Los líderes congresales reciben al presidente electo en la puerta del Capitolio. A diferencia de la anterior gestión, Biden, su esposa Jill y todos los funcionarios del Congreso portan un tapaboca para la protección del coronavirus.

12.27

Joe Biden arriba al Capitolio junto con su familia y la vicepresidenta Kamala Harris para jurar su mandato hasta 2025. Ingresa por las escaleras del lado Este del edificio, escoltado por las fuerzas armadas norteamericanas.

12.20

El presidente electo Joe Biden se dirige al Capitolio para tomar el mando de la presidencia de los Estados Unidos. Una larga caravana lo escolta hacia el edificio, con un gran operativo de seguridad. Ingresará por las escaleras del lado Este del Capitolio.

12.14

El exvicepresidente Mike Pence arriba al Capitolio para participar del traspaso de mando.

11.50

Una "marea de banderas" espera por el arribo de Joe Biden en la explanada del Capitolio, en reemplazo de las personas que habitualmente se acercan para saludar al flamante presidente luego de la asunción, quienes no podrán participar de la ceremonia por las medidas de prevención del coronavirus.

