El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden asumirá este miércoles 20 de enero como el 46º mandatario de ese país y buscará distanciarse lo más posible de la gestión de Donald Trump. Entre sus primeras decisiones, restablecerá varias de las políticas que había dado de baja su antecesor republicano durante sus cuatro años de gestión. Entre los principales objetivos el demócrata ordenará 17 acciones para lanzar gestiones sobre inmigración, el medio ambiente, la lucha contra el coronavirus y la economía.

Uno de los primeros objetivos de Joe Biden es reincorporar a los Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que Trump, había vetado en junio de 2017. A su vez, el demócrata establecerá un "mandato máscara" orientado hacia la prevención del Covid-19 en el país y proteger a las minorías de la crisis económica y migratoria.

Muchas de las iniciativas que encarará la nueva administración, tendrán que ver con retrotraer la política estadounidense al 17 de enero de 2017, el último día del mandato de Barack Obama, que tuvo a Biden como vicepresidente durante ocho años. Esta fecha marcó un "antes y un después" en el rumbo de la sociedad norteamericana, tras el inmediato ingreso de Trump a la oficina oval de la Casa Blanca.

En su primer día como máximo funcionario de los Estados Unidos, Biden terminará con las prohibiciones estrictas de Trump quien había vedado el ingreso a las personas provenientes de países con mayoría musulmana y fue un precursor e la construcción del muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.

Otras acciones, vinculadas con el empleo, requerirán un gobierno orientado a un esfuerzo equitativo y proactivo en la contratación de los grupos minoritarios. "El presidente electo prometió arrancar de raíz el racismo sistémico de nuestras instituciones", dijo Susan Rice, la directora de la Consejería en Política Interna.

A su vez, Joe Biden buscará restablecer la protección sobre las reservas naturales, que habían sido removidas por Trump y congelará los desalojos para resguardar a millones de personas que habían tenido problemas para pagar sus hipotecas debido a la pandemia de coronavirus.

Entre sus principales medidas, enviará al congreso una ley para modificar las políticas migratorias y otorgar, a millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, una vía hacia la ciudadanía que la administración de Trump había negado.

Junto con su equipo, Biden buscará patear el tablero para darle una vuelta de tuerca a las gestiones orientadas a los desafíos económicos y de salud vigentes, que azotan al país en medio de la crisis sanitaria.

"Tomará acciones, no solamente pare revertir los graves daños causados por Trump, sino también para sacar al país adelante", expresa un comunicado de los asesores de Biden y agregaron: "Estas acciones son profundas y marcarán el inicio de todo el trabajo que encarará el presidente electo, quien prometió estas iniciativas al pueblo americano y, lo que es más importante, asumirá un rol como mandatario constitucional".

