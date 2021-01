La presidencia de Trump termina con 400.000 muertos por coronavirus

Durante las últimas horas restantes del gobierno Donald Trump, Estados Unidos alcanzó el pasado martes los 400.000 fallecidos desde el inicio del brote por coronavirus. Respecto del número de contagios acumulados, ascendió a 24 millones configurándose como el primer país dentro del ranking mundial de infectados.

Asimismo, el presidente electo Joe Biden rindió homenaje ante las muertes por el Covid-19. "A veces es difícil recordar. Pero esa es la forma de sanar. Es importante que hagamos esto como país", indicó Biden en un breve discurso delante del estanque de la explanada de Washington iluminado por 400 luces.

"Hagamos brillar las luces en la oscuridad a lo largo del estanque sagrado de la reflexión y recordemos a todos los que hemos perdido", agregó Biden, de 78 años, que estaba acompañado de la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Trump termina su impopular presidencia con una aprobación de 34%

Las diferentes estrategias entre ambos mandatarios quedaron a la luz el pasado lunes cuando el presidente saliente anunció la readmisión de ciudadanos europeos y brasileños a partir del 26 de enero, pero fue contradicho de inmediato por la portavoz del presidente electo.

"Siguiendo el consejo de nuestro equipo médico, la Administración no tiene la intención de levantar estas restricciones. De hecho, planeamos fortalecer las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación del COVID-19" declaró en Jen Paksi a través de su cuenta de Twitter.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.