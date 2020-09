Trump es el mayor comprador de publicidad política en Google

Gerrit De Vynck

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en el mayor comprador de publicidad política en la plataforma de Google, superando a Michael Bloomberg, según los datos publicados esta semana por la gigante de Internet.

Trump ha gastado US$64,7 millones desde mayo de 2018, según el sitio web de transparencia de publicidad política de Google. Esa suma se divide en dos grupos: Trump Make America Great Again Committee y Donald J. Trump for President Inc.

Grandes gastos en anuncios en la página de inicio en el servicio de videos de YouTube de Google, y un bombardeo de marketing en torno a la reciente Convención Nacional Republicana ayudó a que Trump superara los US$62,2 millones en gasto publicitario de Bloomberg, según datos actualizados por Google el 1 de septiembre. Michael R. Bloomberg es el fundador y propietario de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News.

Los anuncios políticos se han vuelto digitales y la campaña de Trump aprovechó la capacidad de segmentación de la industria de Internet para ayudarlo a ganar las elecciones de 2016. Las nuevas reglas establecidas por las compañías de tecnología más grandes han dificultado los anuncios políticos microsegmentados, pero los anuncios de transmisión, como comprar el primer lugar en la página de inicio de YouTube, siguen siendo populares. Trump ya compró el anuncio de la página de inicio para los días clave previos a las elecciones del 3 de noviembre, informó Bloomberg en febrero.

