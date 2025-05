Walter Rotundo, adepto a la Iglesia Maradoniana: “El mayor responsable de su muerte fue el propio Diego”

“Maradona 'murió dos veces': una, el 25 de noviembre de 2020; otra, cada vez que lo olvidamos”. En "Soy casta", programa de Bravo TV conducido por Carmela Bárbaro, Walter Rotundo, adepto a la Iglesia Maradoniana —movimiento que venera la figura del astro futbolístico—, se expresó en contra de las acusaciones que pesan sobre médicos y parte del entorno del exjugador, quienes están siendo juzgados penalmente por la justicia. “El mayor responsable de su muerte fue el propio Diego”, consideró Rotundo. El diálogo con las periodistas del programa que se emite de lunes a viernes a las 19 tuvo lugar tras la recusación de la jueza Julieta Makintach debido a una controversia sobre filmaciones no autorizadas en pleno tribunal.

Rotundo apuntó directamente a las decisiones del propio Maradona, sin omitir las discrepancias que existen al interior del movimiento que integra: “Cuando Diego estaba vivo, había más unión entre los maradonianos. Actualmente hay grietas”, relató. Luego añadió: “Diego eligió a su gente hasta que dejó de poder elegir”.

A pesar de reconocer el dolor de la familia y su derecho a obtener justicia, el Rotundo recalcó: “Dalma, Gianinna, Hanna, Diego Junior y Diego Fernando son los únicos que necesitan una respuesta. A los demás nos queda hacer memoria”. A su entender, el juicio solo llegó a instancias judiciales por tratarse de un ícono mundial.

Sobre el rol de los profesionales de la salud, diferenció responsabilidades: “No tengo pruebas, pero sí la convicción de que no hubo un beneficio económico. No sé qué podrían ganar los médicos, pero hubo otros que sí se beneficiaron y hoy miran el juicio por televisión”, lanzó.

Rotundo expresó haber investigado personalmente los últimos días del "Diez" tras su operación: “Fui ocho días seguidos a la clínica Maipú. Hablé con todos. Me interesaba saber cómo murió”. Sin embargo, su conclusión fue la misma: “Diego tenía un consumo problemático y se rodeó de la peor gente. Nadie habla de ellos”.

Al final, concluyó: “La justicia consiste en no olvidarlo. El juicio no me moviliza tanto como mantenerlo vivo”.

LB / FPT