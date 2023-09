Punto por punto las principales críticas al plan económico de Patricia Bullrich

En las últimas horas, se publicó un documento lanzado por Juntos por el Cambio donde plantea un leve contexto de lo que se planea hacer en términos económicos. Con el fin de analizar el contenido, este medio se contactó con el economista e integrante de Romano Group, Salvador Vitelli.

“En aspectos cambiarios, todo apuntaría a que va a haber un desdoblamiento, pero no necesariamente una unificación”, comentó Salvador Vitelli sobre lo que plantea el documento lanzado por Patricia Bullrich. “Estos son conceptos antagónicos, significa que vamos a tener un tipo de cambio para exportaciones e importaciones y otro tipo de cambio financiero, donde la población acceda libremente”, agregó.

Para aguantar un desdoblamiento se necesita una gran cantidad de reservas

Posteriormente, Vitelli planteó que los desdoblamientos que hubo anteriormente no salieron de manera exitosa, “llega un momento donde necesitas reservas para poder aguantar el desdoblamiento porque la plaza en dólares oficiales se comienza a secar”. A su vez, dijo que en la no unificación, el tipo de cambio financiero “se va a disparar por el hecho de que no vas a tener manera de bancarlo y si salis a intervenir te vas a quedar sin reservas más rápido”.

Se estima una reducción de las retenciones para los productos regionales

“No queda realmente claro qué tan inmediato sería esa meta de déficit cero”, señaló el economista e integrante de Romano Group. En lo que respecta a la quita de retenciones, manifestó: “Se habla de que van a bajar las retenciones para los productos de economías regionales y no al grueso, que es el fruto de la gran recaudación en términos de derechos de exportación que tiene para soja maíz y trigo”.

Derechos de exportación y un camino por el gradualismo

Sobre la misma línea, el entrevistado expresó que es muy bajo lo que se recauda en términos de productos regionales, “termina siendo más un slogan que el impacto que tiene fiscalmente hacer eso”. Asimismo, remarcó que el impacto real está en los derechos de exportación que paga soja, maíz y trigo: “Nada se está hablando y me parece que se va a optar por un gradualismo. Hay mucho gasto que hay que revisar para ver cómo se reduce”.

A modo de cierre, mencionó que, “debemos entrar a una nueva gestión con una meta fiscal que sea contundente, que sea creíble y además que tenga una convergencia hacia un déficit cero muy importante porque sino nos vamos a adentrar en un problema aún peor del que ya estamos”.