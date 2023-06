En un año electoral, uno de los temas recurrentes en la agenda de los candidatos es la cantidad de impuestos que los argentinos deben pagar. En este contexto, se están debatiendo diversas variables relacionadas con los tributos, incluyendo la posibilidad de eliminar retenciones. Con el objetivo de comprender mejor la presión fiscal en nuestro país, consultamos al contador tributarista Guillermo Poch.

En principio es clave entender que, “Argentina lidera junto con Brasil en términos de presión tributaria en la región”, explicó el abogado. “Esta situación plantea desafíos significativos para la economía del país”, agregó.

Según Poch, nuestro país es difícil todavía compararlo con países nórdicos que tienen cargas impositivas aún más altas. Pero aún así, “Argentina puede parecer más asequible en términos fiscales”, aseguró el especialista en materia tributaria.

Sin embargo, es esencial considerar que, “Argentina está devolviendo pocos servicios por aquellas personas que están pagando sus impuestos”, aseguró el entrevistado.

“Muchas veces la gente no sabe cuánto le está costando al menos desde el valor agregado vivir en Argentina”, indicó el abogado tributario. “Pero hay que aclarar que se llevaría muchas sorpresas”, añadió.

¿Pueden los impuestos ser direccionales a una causa?

Ante la consulta de si los impuestos pueden ser direccionados, el contador explicó que, “sería bueno que se difunda más toda la información, más allá de que se enseñe el presupuesto”.

Ante esta situación, Poch apuntó que, “la gente común ya no sabe cuanto paga de IVA y esa información no se brinda, y no se sabe en que se está ganando la plata”.

Es posible eliminar impuestos en Argentina

En las propias palabras de Poch, esto sería algo inviable dado que, “hoy Argentina está en una situación en donde necesita una cantidad de recursos y eso se lo vincula con la emisión”. Lo que significaría que, “en lo inmediato pensar en una reducción de tributos puede ser algo complejo”, agregó.

En este contexto, según Poch, “lo que se tendría que pensar es cómo poder hacer para aumentar la recaudación sin subir la presión tributaria”. Esto significa que, “el Estado pueda cobrar más plata, sin subir las tasas, ni la creación de nuevos impuestos”, concluyó el letrado.

"El sistema tributario argentino está siendo obsoleto y necesita una amplia revisión”, afirmó Guillermo Poch.