Carlos Fara: “Teniendo en cuenta la orientación del nuevo presidente de Uruguay, no va a haber mayores conflictos”

Las elecciones en Uruguay tuvieron un impacto significativo en el panorama político de Argentina, sobre todo teniendo en cuenta las felicitaciones que proporcionó la cancillería hacia Yamandú Orsi con vista a entablar una buena relación más allá de la ideología. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el analista político, Carlos Fara.

“Uruguay tiene una oscilación muy pequeña entre gobiernos más allá de si gana la derecha o la izquierda, es una izquierda muy moderada y con mucha apertura a la lógica de mercado, con lo cual, implica un Uruguay estable”, comentó Carlos Fara. “Más allá de lo estrictamente económico, hace falta coordinación porque hay problemas comunes en los que Argentina y Uruguay tienen que convivir todo el tiempo”, agregó.

El sorprendente actuar de la cancillería ante la victoria de Yamandú Orsi

Posteriormente, Fara planteó: “Lo que llama la atención positivamente es que la cancillería argentina decidió poner la alfombra roja, es decir, establecer una buena relación de entrada con un gobierno de otro signo ideológico”.

“Teniendo en cuenta la orientación del nuevo presidente de Uruguay, no va a haber mayores conflictos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No se ve una problemática particular con Argentina, además, teniendo en cuenta los intereses de Uruguay, que viene manifestando la posibilidad de que se le permita a los países del Mercosur hacer tratados de libre comercio, es una onda en la que está Milei”.

El acuerdo Mercosur - Unión Europea se encuentra en stand by

Por otro lado, el analista político señaló: “Respecto al tema de acuerdo Mercosur - Europa por ahora está frizado, Francia se opone al tema y si no lo aprueban los 27 países de la comunidad es imposible avanzar”. A su vez, remarcó que, “si hay una buena relación entre Argentina y Uruguay, y de alguna manera hay una buena onda de Milei con el presidente de Paraguay, probablemente haya una cierta posibilidad de generar un cierto contrapeso a Brasil”.

Para finalizar, Fara expresó: “Los tratados de libre comercio tienen que ser aprobados por los congresos, hay mucho por hacer en el medio en cuanto a temas arancelarios, sin necesariamente tener que llegar a un tratado de libre comercio que son de negociaciones largas”.