Desde el sector PyME aseguran que, “la industria y la comercialización están llenas de impuestos distorsivos”

Desde el sector PyME se mostraron en completo desacuerdo con el incentivo de grandes inversiones que se presenta en la Ley Bases, debido a que las podría dejar fuera de competencia. Ante esta problemática, Canal E se comunicó con el vicepresidente de Industriales PyMEs Argentinos, Marcos Meloni.

“Me parece increíble que haya congresistas que han despotricado contra la Ley de Bases y que la hayan votado positivamente, es inentendible”, comentó Marcos Meloni sobre la decisión de los diputados en aprobar la Ley Bases y que pase al Senado.

RIGI: el principal problema de las PyMEs

Posteriormente, Meloni planteó: “Lo que más complica a las PyMEs es este sistema RIGI que quieren hacer, que es el sistema de grandes inversiones”. Luego, manifestó que, “una PyME no va a invertir más de USD 200 millones, así que las deja afuera, para todo aquel que invierte esa suma se les da un montón de concesiones que nosotros no solo no tenemos, sino que nos va a destruir de manera directa e indirecta”.

Las industrias internacionales podrán traer su maquinaria sin impuestos

“Todo lo que consuman esas empresas para hacer la inversión, que en un principio parecen extractivas, pero en la nueva fórmula que mandaron tiene una pequeña reforma que no especifica los ámbitos”, sostuvo el entrevistado. “Eso le da la posibilidad de traer sin impuestos y sin ningún tipo de arancel, toda la maquinaria e insumos que puedan usar”, complementó.

Por otro lado, el vicepresidente de Industriales PyMEs Argentinas señaló: “Si queremos sacar impuestos, por qué no empezamos por las PyMEs argentinas, estamos pidiendo a gritos que nuestro mayor costo es la parte impositiva para producir y resulta que los que van a tener reducción de impuestos son los que todavía no vinieron”.

“El problema de los precios altos no es la industria, sino la comercialización”, expresó Meloni. A modo de conclusión, dijo que, “la industria y la comercialización están llenas de impuestos distorsivos”.