Desguace del INTA: “Un logro gremial es que no va a haber despidos por el momento en el INTA”

El consejo directivo del INTA estuvo reunido con representantes del Gobierno para negociar la desmantelación de la entidad que se relaciona con los productores agropecuarios y no hubo un acuerdo, la única victoria en el ámbito gremial es que los trabajadores no perderán sus empleos. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el secretario general de APINTA, Mario Romero.

“Estuvieron trabajando 12 horas reunidos el consejo directivo y no lograron un acuerdo con los representantes del Gobierno”, comentó Mario Romero. “Los representantes del Gobierno querían aprobar a libro cerrado el plan de ajuste que contemplaba el despido de trabajadores, la venta indiscriminada de edificios y terrenos del INTA, también avanzar en una reestructuración de estructuras del organismo”, agregó.

Los representantes gremiales están en desacuerdo con las decisiones en cuanto al desguace del INTA

Posteriormente, Romero planteó: “Hay presiones de todos los estamentos del Gobierno Nacional, principalmente de la secretaría de Agricultura, se está apretando a todos los consejeros directivos nacionales y al presidente del INTA y convocaron a una reunión temprano por la mañana”. Luego, manifestó que, “lamentablemente, han tomado algunas decisiones, de las cuales, los representantes gremiales estamos en desacuerdo”.

Se habría llegado a un acuerdo para que los trabajadores del INTA no pierdan sus empleos

“Lo que no se va a llevar adelante y que es un logro gremial, es que no va a haber despidos por el momento en el INTA, se ha tomado un impasse de más de 75 días para evaluar la planta de trabajadores del organismo”, sostuvo el entrevistado. “Cuando lleguen las conclusiones, van a encontrarse que en el INTA no están sobrando trabajadores sino que están faltando”, complementó.

Por otro lado, el secretario general de APINTA señaló: “No tenemos precisiones de si hubo algún intercambio de medidas que favorezcan algún sector u otro”. A su vez, remarcó que, “lo que sí es sospechoso que a las 8:30 de la noche estuvieran en contra de todo el paquete de medidas y a la mañana hayan acordado avanzar sobre una parte importante de ese plan de ajuste”.

“Desde el lado de los trabajadores, estamos convocando un congreso extraordinario de la organización para tomar un plan de lucha que contemple medidas de acción directa como movilizaciones”, expresó Romero. “A veces se toman decisiones en una mesa en Buenos Aires a 2 cuadras del Congreso y no representa las necesidades de los productores del interior del país”, concluyó.