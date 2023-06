El 70% de las empresas españolas quieren invertir en Latinoamérica a lo largo de 2023

La presencia de empresas extranjeras en la Argentina sería un gran impulso para desarrollar la economía. Sin embargo, el momento macroeconómico que padece el país, no resulta atractivo para que las industrias quieran venir a invertir como se da en otros países de iberoamérica. Ante esta problemática, nos comunicamos con Juan Martínez Lázaro, Profesor de Economía en IE Business School y se enfocó principalmente en la situación de las empresas españolas.

El plan y las expectativas de las empresas provenientes de España

“Más del 70% de las empresas españolas que tienen presencia allá en latinoamérica, piensan incrementar sus inversiones a lo largo de 2023”, comentó Juan Martínez Lázaro sobre las expectativas de las empresas españolas. “Con las dificultades económicas de 2023, estiman que el crecimiento va a ser menor que el que hubo en el año 2022”. Sin embargo, “todavía encuentran oportunidades de negocio, posibilidades de desarrollo de mercado y por eso tienen pensado seguir invirtiendo en la mayoría de los países”, completó.

Posteriormente, mencionó los sectores en los cuales se encuentran las empresas españolas en iberoamérica: “Están presentes en todos los sectores. Se destacan los servicios hoteleros, turísticos y tecnológicos. Muy importante las infraestructuras y las energías verdes. En todos los sectores de la actividad económica se encuentran representados”.

Con respecto a la llegada de las empresas del país de la península ibérica de Europa, el Profesor de economía en IE Business School remarcó que, “era un fenómeno que tenía un solo sentido, hasta hace 10 años el único camino era de empresas españolas viajando hacia iberoamérica”. En la actualidad, “se encontró el proceso contrario y ahora hay empresas iberoamericanas que están presentes en España. Principalmente las empresas mexicanas. Las argentinas se encuentran en menor medida”.

“Lo que estamos viendo es que en no toda iberoamérica la economía es homogénea, hay una pluralidad de realidades”, sostuvo el entrevistado sobre los distintos panoramas económicos que se encuentran en latinoamérica. Sobre la misma línea, distinguió que las empresas españolas prefieren aquellos países “donde están encontrando un clima óptimo para desarrollar sus negocios”, también, “tratan de estar presentes en los mercados que son relevantes” y viajan a los países que “tienen un marco jurídico y económico que les da una seguridad a la hora de hacer inversiones a largo plazo”.

La inversión española en Argentina

Con respecto a las empresas provenientes de España que se encuentran en Argentina, expresó: “Hay muchas que siguen presentes en Argentina a pesar de las dificultades económicas que tienen”. Luego, sobre la posibilidad de que nuevas empresas del continente europeo migren hacia al país opinó: “Yo creo que las empresas españolas están esperando el resultado del proceso electoral y hoy por hoy, Argentina no es un lugar donde las empresas españolas tengan pensado dirigirse por las actuales circunstancias”.

Entre esas circunstancias, mencionó “la situación económica” y que las empresas españolas “no perciben que se den las garantías legales y jurídicas para estar presentes en Argentina”. “Las empresas españolas buscan un gobierno que no sea hostil a la inversión extranjera”, concluyó.