El dólar blue arranca al alza este 7 de agosto

El dólar blue en la rueda de este 7 de agosto al alza. La cotización del dólar blue sube $2. De esta manera, el dólar blue se vende a $576 y se compra a $571.

Dólar MEP

Por otro lado, junto con la subida del dólar blue, el dólar MEP con el bono GD30 se vende en $528.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación (CCL), por su parte se comercializa a $596,76 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $580 en promedio.

Dólar Qatar

Mientras que, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, el dólar Qatar se valúa en los $584,14.

Dólar Ahorro

En tanto, con una diferencia de más de $50 respecto la dólar blue, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada en $509,25.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $292,20 para la venta y la cotización del Banco Nación se disparó a los $292. Por su parte, el dólar mayorista abre a $279,32.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco central (BCRA) terminó la rueda con un saldo consolidado positivo por unos US$ 221 millones, en la semana compró U$S 541 millones y suma desde el lanzamiento del programa exportador US$ 1.274 millones.

Mientras que, las economías regionales liquidaron este viernes 4 US$ 99,2 millones y sumaron en las últimas diez ruedas US$ 1.613 millones, que representa el 81% del objetivo de US$ 2.000 millones que se fijó el Ministerio de Economía, desde que lanzó la cuarta etapa del dólar agro.