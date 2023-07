El dólar blue pierde valor este 28 de julio tras conocerse el acuerdo con el FMI

El dólar blue inicia la rueda de este 27 de julio con nuevos aumentos, pero retrocedió tras la confirmación del acuerdo con el FMI. La divisa paralela respecto al cierre anterior y de esta manera, se vende a $550 y se compra a $545.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP, con el bono GD30 se vende en $511,96.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación (CCL), por su parte se comercializa a $547,27 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $535 en promedio.

Dólar Qatar

Mientras que, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, el dólar Qatar aumenta y se valúa en los $570,00.

Dólar Ahorro

En tanto, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada en $497.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $285,80 para la venta y la cotización del Banco Nación se disparó a los $284,5. Por su parte, el dólar mayorista abre a $273.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central (BCRA) terminó con compras por US$ 219 millones y ventas 13 millones de yuanes. Esto implicó un saldo positivo consolidado de U$S 217 millones. Mientras que, los agroexportadores liquidaron US$ 271,051 millones, el monto más elevado desde fines de mayo pasado, y acumulan US$ 519,5 millones en los últimos tres días, desde que rige el último aumento del dólar agro.