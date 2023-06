El dólar blue se comercializa este 12 de junio al valor más bajo de los últimos 30 días

El dólar blue arrancó estable en su cotización este 12 de junio en el relación al cierre anterior. De esta manera, la divisa paralela se vende a $483 y está a $473 para la compra. El precio más bajo de los últimos 30 días, porque el 15 de mayo fue la última jornada en la que estuvo por debajo de esta cotización cuando cerró a $477 en su punta vendedora.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP con el bono GD30 opera al mismo valor que la jornada anterior y se vende $474.41.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el Contado con Liquidación se comercializa sin cambios a $490.64.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $485 en promedio.

Dólar Ahorro

En tanto, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada con una leve alza y se comercializa a $419.92​.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio aumenta su valor para la venta y en promedio ronda los $255.29.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central vendió reservas, por cuarta rueda seguida, por US$ 48 millones y terminó la semana con saldo negativo de casi US$ 230 millones, mientras el rojo del mes se sitúa en torno a los US$ 142 millones. Mientras que, las liquidaciones de las economías regionales registraron ingresos por US$ 13 millones.