El Gobierno emitió un comunicado en el que plantea la extensión del blanqueo hasta finales de octubre, por lo cual, se espera que los depósitos en dólares se incrementen y se estima que el dinero blanqueado durante la gestión de Mauricio Macri podría ser superado. En ese sentido, este medio se contactó con el tributarista, Sebastián Domínguez.

“Ha habido muy poco tiempo para la instrumentación de los blanqueos, se juntó con los vencimientos a las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales”, comentó Sebastián Domínguez. “Es positiva la extensión del blanqueo por estos temas del atraso en la implementación y problemas operativos que costó en la apertura de cuentas bancarias”, agregó.

Es muy probable que el blanqueo en efectivo de Mauricio Macri sea superado

Posteriormente, Domínguez planteó: “Probablemente se supere el blanqueo de Macri en cuanto al dinero en efectivo, el actual está en USD 7.100 millones cuando el de Macri fue USD 7.700 millones”. Luego, manifestó que, “es una buena prórroga para que más gente se incorpore al blanqueo”.

Los dólares depositados en el blanqueo podrán ser retirados el primero de octubre más allá de la prórroga

“Aún no tenemos la norma escrita, pero por lo que indicaron en ese comunicado, el que deposita dinero en efectivo hasta el 30 de septiembre, si quiere va a poder retirarlo a partir del primero de octubre”, explicó el entrevistado, que después completó: “Esto de la prórroga no obliga a mantener los dólares depositados hasta el 30 de septiembre, lo que no va a hacer es que va a quedar excluido de que pueda seguir blanqueando efectivo”.

Por otro lado, el tributarista señaló: “Si se retira el dinero en efectivo a partir del primero de octubre, el contribuyente ya no va a poder ir a depositar nuevo efectivo para blanquear”. A su vez, remarcó que, “si alguien depositó, durante septiembre, USD 50.000, podría depositar otros USD 50.000 y eso no estaría sujeto a impuestos si lo retira durante octubre”.

“Sigue habiendo dudas que no han sido despejadas completamente, el acta de inducción que pusieron recientemente conspira contra el ingreso al blanqueo, no está bien definido qué es esa norma”, expresó Domínguez. Para finalizar, dijo que, “hay dudas respecto al efecto contagio, cuando ingresa el accionista, por ejemplo una sociedad anónima, que libera a la sociedad anónima y le da los mismos beneficios del blanqueo”.