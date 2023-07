Entidades financieras no reguladas por el Banco Central: ¿Qué riesgos trae para quienes acuden a ellas?

La falta de regulación en las fintech y las entidades no financieras que ofrecen préstamos personales han sido tema de debate. En las últimas horas se levantaron cargos contra Wenance por el cobro de intereses a sus consumidores que llegaron hasta el 400%. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el abogado especializado en defensa al consumidor Osvaldo Bassano.

“Con respecto al tema de Wenance, la asociación de consumidores, desde el 2016 o 2019, comenzamos a recabar información sobre algunos cargos y distintos intereses que se le cobraban a los consumidores violando la ley”, comentó Osvaldo Bassano. “Debido a eso, se iniciaron acciones colectivas reclamando el cese del cobro de esos cargos y además la devolución del dinero que se había cobrado de más”, añadió.

Las fintech y los organismos que ofrecen préstamos personales, empresas no financieras que no están reguladas por el Banco Central

Posteriormente, Bassano dividió en 2 grupos al universo de las empresas no financieras. Por un lado, “las que nosotros conocemos, que ofrecen préstamos personales y no están inscriptas en el Banco Central” y en segundo lugar, “las fintech”. Ambas comparten una característica, “no toman créditos del mercado, por lo tanto, no están reguladas con el Banco Central”.

“A principios de 2020 se dictaron normas del Banco Central para regularlas pero son muy discutibles”, recordó el abogado con respecto a las normas que dictaminó el Banco Central para controlar las empresas no financieras. Sobre la misma línea, añadió: “El que invierte en esas empresas tiene un riesgo muy grande. Difícilmente puedan obtener una conjunción, porque no tienen ninguna garantía y no tienen ninguna regulación del Banco Central, salvo la tarjeta de crédito al consumidor”.

Wenance debe 20.000 millones de dólares a los privados

Por otro lado, el entrevistado destacó que el que invierte, si es a través de una inversión pública, “puede ser que la justicia lo acepte como consumidor”. Frente al conflicto con la fintech Wenance, informó: “Han aparecido una serie de corruptelas. Cobran casi 400% de interés a los consumidores, en las cuales muchos bancos vuelcan dinero y terminan siendo empresas no financieras pero con respaldo de algunos bancos”.

“Cuando son como Wenance, que toman dinero de privados sin ningún tipo de garantía, termina ocurriendo lo que hoy se reveló y es que le deben 20.000 millones de dólares y no se sabe cómo lo van a recuperar”, completó.

A modo de cierre, Bassano recalcó que es necesario que todo este movimiento tenga un órgano de control: “Debería ser el Banco Central, ya que es la entidad monetaria del país. Y así como regulan las entidades financieras debería regular con fuertes sanciones las no financieras”.