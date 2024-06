“Hay algunas urgencias del FMI que el Gobierno sabe que hoy por hoy no puede implementar”

El Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado donde se expresaban las distintas exigencias de cara al comienzo del segundo semestre, sin embargo, hay algunas que el Gobierno no tiene las facultades de cumplirlas en lo inmediato, como es el caso de eliminar el cepo cambiario. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el periodista especializado en economía, Fernando Meañoz.

“El Fondo Monetario dejó algunos pronósticos, espera una caída de la economía del 3,5% para este año, dio una inflación del 140%, en este último caso, un pronóstico algo más optimista ya que se esperaba un 154% en el informe anterior”, comentó Fernando Meañoz. “Sin contar al sector agropecuario, la caída de la economía llegaría al 6% del PBI para este año”, agregó.

El cortocircuito con el FMI

Posteriormente, Meañoz planteó: “Esto marca lo vital que es para el Gobierno la actividad del sector agropecuario y sobre todo la liquidación de sus divisas, cosa que todavía no está del todo desarrollada y genera otro punto de cortocircuito con el FMI”. Luego, manifestó que, “en este documento se habló del famoso dólar blend, ese dólar especial que reciben los exportadores del campo, el Gobierno insiste en que no será modificado y el FMI no quiere que haya un tipo de cambio especial para nadie”.

La prioridad del FMI es la salida del cepo

“Por definición, un impuesto a la exportación el Fondo Monetario Internacional lo rechaza, también va marcando prioridades y en este caso, la prioridad, más que eliminar una distorsión para el exportador, está en la unificación cambiaria”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La salida del cepo todavía está muy lejos, estamos mucho más lejos de lo que se cree”.

Por otro lado, el periodista señaló: “Hay algunas urgencias del Fondo Monetario Internacional que el Gobierno sabe que hoy por hoy no puede implementar y a esto se ata el aspecto fiscal, en especial por la propia promesa que hizo el ministro de Economía Luis Caputo, sobre que si se aprobaba la Ley Bases iba a bajar la alícuota del impuesto país”.

Para finalizar, Meañoz expresó: “Comienza a hablarse de que en algún momento se pueda renegociar el contrato con los bancos pero para hacer eso haría falta un contexto mucho más favorable y mucho más estable”.