El Banco Central de la República Argentina está en una situación crítica, se acercan otros pagos correspondientes a los vencimientos con el FMI y las reservas netas se encuentran por debajo de los 10.000 millones de dólares. Con el objetivo de entender mejor esta situación, este medio le consultó al economista Lucas Carattini.

“Creo que la situación es bastante complicada, ahora hay un nuevo tipo de operación del Banco Central en el mercado único libre de cambios que es con yuanes”, comentó Lucas Carattini. “Que el Banco Central quede con una posición neta compradora de 9 millones de dólares, con las reservas que tiene y los compromisos que debe afrontar, es la nada misma”, agregó.

Sobre la misma línea, Carattini dijo que, “lo que está pasando con el Banco Central ahora, es que está obviando en los comunicados de prensa las intervenciones que tiene que hacer en el mercado de yuanes”. Por lo cual, cuando se computa toda la venta de moneda extranjera, “es como el swap con China, si bien es una fuente de financiamiento, en definitiva es deuda”.

La Argentina se encuentra más complicada que a fines de 2015

Con respecto al contexto económico de la Argentina, el entrevistado recalcó que es el momento del año “más complicado” y que por tema de la sequía y el cepo cambiario, “el Banco Central sigue teniendo una caída notoria y alarmante de las reservas”. Sobre este dato, completó: “Es peor que la situación que teníamos al finalizar el gobierno de Cristina Fernández Kirchner en el 2015”.

Argentina no tiene respiro, en agosto vence otro plazo del pago al FMI

“El primer día de agosto vence un pago, que no es de capital del Fondo, sino que es de intereses. En teoría vos los pagos de intereses del fondo no los podes juntar como vino haciendo el gobierno a fin de mes”, remarcó el economista sobre los próximos pagos que deberá afrontar la Argentina. “Esto de ser así, ya arrancas el mes de agosto teniendo que pagar 3.000 millones de dólares más. Por lo cual, de no haber un acuerdo, nos vamos a ir a 10.000 millones de dólares de reservas negativas”.

“El programa anterior con el Fondo fue un fracaso”, declaró Carratini que luego argumentó: “De las cuatro metas que nos pusieron, que después obviamente podemos discutir si eran cumplibles y más en un escenario de sequía, los desequilibrios macroeconómicos no se solucionaron y el FMI no se cuantas concesiones más te va a dar”.

“Las soluciones para arreglar el problema macroeconómico que tiene la Argentina no son las soluciones más benévolas con la gente. Va a haber un periodo de transición, vas a tener un deterioro del consumo y en algunas variables económicas”, concluyó.