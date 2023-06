Mundial Sub20: cuál fue su impacto en la industria turística

El mundial Sub 20 ya terminó y tuvo un gran impacto en la economía del país. Es que se estima que un total de 400 mil hinchas se acercaron al país a raíz del evento de fútbol que terminó con una coronación para Uruguay.

En este contexto, nos comunicamos con el experto en turismo, Leandro Peres Lerea, quien habló sobre los números que dejó para el turismo la presencia del mundial en el país.

El impacto del sub20 en la industria turística

“El turismo es una industria y no se lo toma como tal, la CAME emitió un informe con la cantidad de turistas que vinieron a ver el Mundial Sub20” dijo Peres Lerea, quien luego completó: “Hubo una gran improvisación y no creo que hayan llegado 400 mil extranjeros”.

“Si se noto mucho la presencia de uruguayos, quienes salieron campeones, pero no sé si fue muy rentable”, explicó el entrevistado. “Es un torneo muy menor y tengo dudas sobre el número de personas que viajaron”.

En esa misma línea, el experto en turismo dijo que hay dudas sobre que es contemplado como turista para las métricas. “La final del sub20 se jugó en la misma semana que Fluminense - River y Colo Colo - Boca, ¿cómo sabemos quien fue al mundial y quien no?”, detalló.

Finalmente, Peres Lerea dijo que habrá un gran boom de extranjeros brasileños en las próximas semanas. “El turismo es la única industria realmente federal y que puede generar un gran ingreso de divisas”, concluyó.