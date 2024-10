Para un ex subsecretario de Energía, privatizar ENARSA implica que el Estado “pierda los activos estratégicos y la política pública”

El Gobierno de Javier Milei no abandona su proyecto de privatizaciones y tendría en carpeta pasar ENARSA al sector privado, se produciría un cambio sustancial en la administración de los suministros eléctricos, además de que el Estado no regularía los mercados relacionados al gas y la luz. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el ex subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

“La iniciativa de privatización de ENARSA no tuvo hasta ahora un anuncio oficial, sí está claro el camino de reconcesionar las centrales hidroeléctricas que iban a ir en un principio a parar a ENARSA”, comentó Federico Basualdo. “ENARSA cumple un rol fundamental en el sector energético argentino, no solamente garantizando las importaciones de combustible sino también administrando activos estratégicos del sector”, agregó.

Qué es lo que podría perder el Estado si privatiza ENARSA

Posteriormente, Basualdo planteó: “Si el Estado privatiza todos esos activos no solamente pierde los activos estratégicos sino que también la política pública y la capacidad de regular mercados fundamentales como el mercado de gas o energía eléctrica”.

“En términos de qué se hizo con los principales problemas presentes del sector energético se manifestaron como problemas macroeconómicos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “ENARSA construyó el año pasado el gasoducto Néstor Kirchner, que le permite a Argentina dejar de importar GNL y abastecer a la economía local con la producción local que es 3 veces más barata”.

La garantización del abastecimiento interno

Por otro lado, el ex subsecretario de Energía Eléctrica señaló: “ENARSA avanzó sustancialmente en garantizar el autoabastecimiento de gas natural para la economía argentina y, como consecuencia de ese abastecimiento, garantizarle a la economía mayor competitividad”. A su vez, remarcó que, “hay un conjunto de obras que no se desarrollaron en el gobierno anterior, que tienen el financiamiento garantizado pero que este Gobierno ha decidido avanzar”.

“Lo importante es que el Estado pueda marcar las prioridades en términos de abastecimiento interno y en este caso qué se hace con el gas que puede transportar el gasoducto”, expresó Basualdo. Para finalizar, dijo que, “en el caso del programa anunciado por el Gobierno, no es esa la idea sino más bien que el mercado decida el destino de ese gas”.