Las PyMEs por cautela “están ajustando muchísimo los costos y no quieren aumentar los precios”

Las pequeñas y medianas empresas empiezan a planificar sus movimientos en materia económica de cara al comienzo del 2025, especialmente en el ajuste de costos y casi con la obligación de no tener que aumentar precios para seguir siendo competitivas. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con la tributarista, Elisabet Piacentini.

“Lo que no se quiere es que aumente la inflación por arriba de lo que superó en noviembre, en noviembre tuvimos un 2,4% y en diciembre no se quiere que ese porcentaje suba, por lo tanto, están viendo muchísimo el tema de alimentos”, comentó Elisabet Piacentini. “En alimentos se había abierto la competencia para bajar los precios de la producción nacional”, agregó.

Se espera un 2025 desafiante

Posteriormente, Piacentini planteó: “Es momento de hacer nuevamente los números para todos los mercados y para todas las PyMEs, vamos a enfrentar un año muy desafiante, abiertos al mundo, con mejores facilidades para importar”. Luego, manifestó que, “si no se rehacen los costos certeros y sin poner precios agregados, las PyMEs se van a quedar fuera de la competencia”.

“Todavía no hay expectativas de tomar más empleados, hay un índice que mide a las empresas qué expectativas tienen de tomar personal y están todavía muy cuidadas”, sostuvo la entrevistada. “Termina el año, empieza enero y hay un montón de cambios que tenemos que volver a evaluar, por ejemplo, no va a beneficiar al consumo la modificación que se hizo en Cuota Simple”, complementó.

Cuál es la situación de las PyMEs

Por otro lado, la tributarista señaló: “Están muy cautelosas las PyMEs, no quieren subir sus costos para que no pase como en diciembre del año pasado que se calcularon costos con un dólar de $1.500 y luego no pudieron sostener esos precios”. A su vez, remarcó que, “están pensando en una corrección de un 10% pero no más que eso, están ajustando muchísimo los costos y no quieren aumentar los precios porque en el 2025 tienen que ganar dinero vendiendo mucho”.

“El empleo todavía no recuperó la pérdida que tuvo, las jubilaciones derraman enseguida en el consumo porque lo que cobran los jubilados realmente es para la familia, ellos salen a comprar y a consumir”, expresó Piacentini. “Es muy doloroso que los jubilados no tengan poder de compra en este momento”, concluyó.