Según una experta, desde el 2017 “los jubilados han perdido el 34% del poder adquisitivo”

La complicada situación económica que atraviesa la Argentina es un factor que ha afectado a más de un sector del país. Uno de los más golpeados son los jubilados y pensionados ya que los haberes que cobran van muy por detrás de la inflación y han sufrido una pérdida del poder adquisitivo bastante importante. En este contexto, este medio le consultó a la abogada especializada en jubilaciones y pensiones, Florencia Markarian.

La abogada Florencia Markarian expresó que, “los jubilados y pensionados desde el 2017 tienen una pérdida del poder adquisitivo de un 34%”. Además, remarcó que esto “no solo se ve en los jubilados y pensionados, sino que es una pérdida que se ha ido dando en los trabajadores, tanto en el ámbito informal como el formal”.

Los medicamentos: un factor que se lleva un porcentaje importante de los haberes

“Con respecto a los medicamentos, no todos están cubiertos. Por lo cual, es uno de los factores que hace que la jubilación mínima no rinda tanto”, aseveró Markarian frente al elevado precio que representa para un adulto mayor pagar los medicamentos. “Hay un sector que son los jubilados y pensionados que tienen la mínima, que están ayudados por refuerzos provisionales y bonos que van recibiendo. Ahí hay una menor pérdida del poder adquisitivo en relación a aquellos que cobran un poco más de los 2 haberes mínimos y no han recibido ningún tipo de refuerzo”, añadió.

Durante 2018 y 2022, se notó de forma significativa la brecha entre la inflación y los aumentos por movilidad

Como la pérdida del poder adquisitivo se constata desde el 2017, la abogada especializada en jubilaciones y pensiones dijo que, “donde más se notó esa brecha entre la inflación y los aumentos por movilidad que recibieron los jubilados fue en el 2018 y en el 2022”. Por lo tanto, argumentó que va más allá de los gobiernos y enfatizó en la idea de la presencia de muchísimo trabajo informal: “Esto hace que al momento de jubilarse, uno se encuentre con estas cuestiones de tener que recibir una mínima cuando ha trabajado toda la vida”.

Según Markarian, ha habido ajustes, “hubo un 68% en la reducción del gasto. No solamente en los jubilados y pensionados sino también aquellos que reciben asignaciones familiares y programas de asistencia”. A su vez, señaló que hubo un gran ajuste de $243.000 millones con respecto a las jubilaciones y pensiones.

Ante la situación inflacionaria que padece la Argentina, se presentó un proyecto para que la fórmula de movilidad sea modificada y actualizada. “Es una manera de acompañar la inflación y que no se encuentren los jubilados siempre tan por detrás, sin poder cubrir una canasta básica y ni pensar cuando uno tiene que alquilar y pagar las expensas”, completó la entrevistada.