Advierten que la inflación en los barrios vulnerables es sustancialmente mayor

La inflación es una de las principales problemáticas que afectan a los argentinos a diario, golpeando aún más fuertemente a los sectores más pobres y postergados del país.

En este contexto, nos comunicamos con el ex titular de Defensa al Consumidor, Fernando Blanco Muiño, quien habló sobre los relevamientos inflacionarios en los barrios más postergados.

Inflación en los barrios vulnerables

“Hacemos un trabajo de relevamiento de una canasta de 12 productos de alimentos y aseo personal en 18 municipios del conurbano bonaerense”, dijo Blanco Muiño, quien luego completó: “Se relevan comercios de cercanía en barrios vulnerables”.

“La inflación allí fue del 7,9% en nuestra canasta”, disparó el entrevistado. “Hay una correlación con los meses anteriores que nos muestra que los sectores más vulnerables son los que terminan sufriendo más la inflación”.

En esa misma línea, el ex funcionario detalló cuáles son los productos que integran la canasta de relevamiento. “Nuestra canasta no incluye carne porque no suele comercializarse en estos comercios”, explicó.

Finalmente, Blanco Muiño dijo que hay una leve desaceleración en el último mes en sintonía con lo publicado por el INDEC. “Hay que exigir a los dirigentes una agenda de trabajo para bajar estos números lo más rápido posible”, concluyó.