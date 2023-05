Rubén Sobrero: "El próximo gobierno va a durar 6 meses"

Rubén Sobrero participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Escuela de Comunicación del Grupo Perfil en la que se refirió al fenómeno de Javier Milei y la relación con la izquierda. "La verdad es que el votante de Milei no está de acuerdo con su proyecto político, es una bronca que la izquierda no supo capitalizar", sostuvo.

El secretario general de la Unión Ferroviaria, seccional Oeste, también se refirió a la actual crisis económica y social del país y la dificultad que tendrá el próximo presidente que asuma en diciembre. "El próximo gobierno va a durar 6 meses. Si no nos representa nadie vamos a terminar como en el 2001", declaró Sobrero en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—La situación económica, sobre todo para los trabajadores es preocupante, pero las cúpulas sindicales no han declarado un paro general. ¿Qué opina usted?

—En primer lugar, porque las direcciones del movimiento obrero están entregadas. Los gremios dejaron de ser una herramienta, no todos por supuesto, pero si la gran mayoría, de representación de los trabajadores para convertirse en una herramienta de control de los trabajadores. Esto está íntimamente ligado a los negocios que tienen los empresarios con los gremialistas. ¿Vieron alguna vez a un dirigente pobre o que viaje en colectivo? Bueno, dime cómo vives y te diré quién eres, les tengo un desprecio muy grande a los dirigentes gremiales de este país que son parte importante de los problemas que tenemos en Argentina. Al igual que los empresarios porque son de la misma calaña, solamente por eso. Para recordarles, cuando estaba el macrismo, nosotros hicimos una marcha para pedir un paro general. Una de las cosas que se van a llevar a la tumba estos dirigente gremiales es que lograron que un trabajador trabaje para ser pobre.

—¿Dónde cree que va terminar este escenario de trabajadores pobres y sindicalistas ricos?

—Yo espero que termine rápido. Quisiera que los saquemos a patadas y los tiremos por la ventana a todos, pero para que ocurra eso tiene que haber un proceso político, pero veo que hoy el proceso político está girando hacia la derecha y no hacia la izquierda. Milei es una persona que sacó muchos votos, por más que digan que en las provincias saca poco votos, yo lo conozco personalmente. La verdad es que el votante de Milei no está de acuerdo con su proyecto político, es una bronca que la izquierda no supo capitalizar, porque en realidad este era el momento de la izquierda, pero fue Milei el que pudo finalmente capitalizar toda esa bronca con todas sus apariciones en televisión. Ahora están buscando "El Salvador", que no lo van a tener, porque el próximo gobierno va a durar 6 meses. Si no nos representa nadie vamos a terminar como en el 2001.

—¿Cuáles son los peligros para los sectores populares en caso de que Milei llegue al poder?

—Los mismos que si gana Macri, Patricia Bullrich o Massa.

—¿Cómo representante de la izquierda hace alguna autocrítica?

—Sí, pero no las hago públicas porque después lo utilizan en contra nuestro, y yo cada vez que hablo sale todo. Pero si, somos un desastre, hay cosas que están mal hechas y hay que replantearlas.

—¿Cree en alguno de los posibles candidatos a presidente tiene condiciones de gobernar?

—El problema no es si un político tiene buenas o malas intenciones, o si un político está mejor preparado que otro, el problema de fondo que nosotros tenemos, es que hemos fracasado en un sistema que se llama democracia. En la época de la dictadura peleé para una democracia, tuve compañeros desaparecidos, pero no peleé para esta democracia, donde hay desigualdad social, no me jugué la vida para esto, para tener una sociedad donde salís y a una vieja le pegan un tiro para robarle el celular. No creo en este sistema democrático capitalista, peleé para tener un sistema en el que podamos vivir bien, donde uno pueda tener la posibilidad de vivir mejor, de que un laburante pueda levantarse su casa, como lo hizo mi viejo en su momento. No puede ser que un sistema democrático no te permita garantizar lo mínimo. ¿Cómo puede ser que en un país donde le damos de comer a 400 millones de personas, no podamos alimentar a 47 millones bien? Es ridículo. Tenemos tres millones de kilómetros cuadrados y no cuidamos nuestras riquezas, uno mira la costa nuestra, y se puede ver como están todos los barcos llevándose todas las riquezas que tenemos en el mar. Nadie dice nada porque están comprometidos con eso. Lo que están haciendo con el Litio, donde dicen que son empresas argentinas, eso es mentira. Nos están sacando el litio, como nos saquearon toda la vida en nuestro país.

—¿Qué está pasando con la seguridad en los trenes?

—Estoy por presentar una denuncia que se viene retrasando porque cuesta mucho conseguir información pública. Hemos tenido información de los técnicos nuestros sobre una cantidad de anormalidades dentro del servicio ferroviario principalmente en la carga. El año pasado tuvimos 435 descarrilamientos en cargas, es una barbaridad, es más de un descarrilamiento por día para que ustedes tomen dimensión de lo que estamos hablando. Un descarrilamiento está entre 1 millón y 5 millones de dólares, reparar eso se complica mucho porque hay mucha complicidad de los gremios. Uno de esos gremios es la Unión Ferroviaria que tiene la empresa con mayor cantidad de descarrilamientos, tiene el 86% de los descarrilamientos. A este gremio lo estoy denunciando, sabiendo que eso también va a traer algunos problemas. También tenemos serios problemas en el servicio de trenes de pasajeros, por ejemplo la empresa Ferrovías, donde sospechamos que detrás de todo esto hay un negocio. Porque un guinche para levantar las locomotoras, que muchas veces hay que alquilarlo, cuesta por hora 400 mil pesos y puede estar hasta 90 horas para levantar todas las formaciones. La denuncia que vamos a hacer es principalmente pidiendo que investiguen cómo lo hacemos nosotros, primero ir a los medios para que no nos cajoneen la denuncia y después intentar que cada vez que vayamos a los medios de tratar de mantenerla en el estado público. Porque sino no sabemos como terminan este tipo de cosas.

—¿A qué se debe este cambio de look que tiene en su peinado?

—Es una estupidez total, yo nunca vi tantos memes de una persona, veraneo todos los años en San Bernardo y no podía creer la gente que venía alrededor mío. Me corté el pelo porque se me estaba cayendo mucho, solamente por eso. Es increíble que la preocupación era por cómo estaba mi parte de afuera de la cabeza y no por como está la parte de adentro, que es lo realmente importante. ¿A quién le importa si yo me corto el pelo o me hago los rulos? La verdad que es una estupidez y demuestra un poco como está la sociedad.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final que quiera realizar.

—Admiración hacia ustedes, es la mejor profesión del periodista. Pero sean periodistas como Rodolfo Walsh. El periodismo es mi gran frustración, que ojalá cuando me jubile, yo me voy a jubilar a los 65 me faltan 4 años, voy a estudiar periodismo para ser periodista. Es la mejor experiencia y el mejor trabajo que puede tener un ser humano, el ser testigo y dar testimonio hasta en los peores momentos. Como decía Rodolfo Walsh en una carta que cuando lo asesinan en año 77, planteó que su profesión era para dar testimonio hasta los peores momentos. Fue en la época de dictadura y eso le valió la vida.

Por Lisandro Aquino, Narella Macchioni y Guadalupe Murgida

Estudiantes de Periodismo de Perfil Comunicación

Escuela de Comunicación