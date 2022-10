Rubén Sobrero: “Massa aplicó el ajuste que Macri no pudo aplicar”

Rubén Sobrero participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que hizo alusión a Pablo Moyano. “Tenemos una relación a pesar de que no compartimos ideológicamente nada porque él dice que en realidad toda la izquierda no tiene obreros”.

El gremialista de izquierda también se refirió al ministro de economía Sergio Massa y su relación con la derecha “decimos que la derecha está gobernando porque Massa es de la derecha” señalo Sobrero en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Pablo Moyano declaro en relación al conflicto laboral con los fabricantes de neumáticos que “esa movilización sería un poroto al lado de lo que proyectan si no reciben una propuesta seria”. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Son tácticas de enfrentamiento en una paritaria. En la paritaria lo que se discute son distintos intereses, los intereses de los empresarios que tratan siempre de pagar menos de lo que corresponde y los empleados que siempre tratan de pedir algo más porque saben cómo es la negociación. Entonces dentro de esa negociación cada uno utiliza una táctica distinta. Camioneros tiene una táctica siempre de ir al choque en las discusiones y en la realidad no les va mal, consiguen aumentos casi siempre altos en relación a otros gremios que encaran la discusión de otro lugar.

—¿Qué piensa de Moyano?

—Con Moyano tengo buena relación a pesar de que representa todo lo que yo crítico. En el año 2012 caí preso en el gobierno de Cristina, me acusaron de quema de trenes y estuve cinco días preso. Tanto Hugo Moyano como Pablo, como camioneros, salieron a bancarme y sacaron una solicitada, eso lo llevó a que tuviera que enfrentarse con Cristina en un momento que tenía muy buena relación Moyano . Ahí empezó la ruptura de Moyano con Cristina y cada vez que hubo un conflicto, los camioneros siempre nos acompañaron como nosotros lo hemos acompañado a ellos. Tenemos una relación a pesar de que no compartimos ideológicamente nada porque él dice que en realidad toda la izquierda no tiene obreros, nos ningunea, y nosotros no tendríamos nunca un gremio como el que él tiene. No utilizaríamos los métodos que él utiliza.

—Algunos sectores de la oposición acusaron al oficialismo de tomar partido por el sector empresario en este conflicto. ¿Qué piensa de esta visión?

—Yo estuve como mediador en el conflicto por pedido de los compañeros SUTNA y he visto cosas donde cada vez queda más claro que Massa aplicó el ajuste que Macri no pudo aplicar. Ricardo Lopéz Murphy intentó hacer un recorte en la educación tal cual lo hizo Massa, lo anuncio y duró un par de horas. Acá Massa hizo un recorte de 15 mil millones de pesos en educación, 10 mil en salud, 50 mil en vivienda, 15 mil en el área de transporte y nadie dijo nada. Es al revés, están militando el ajuste muchos de los que están dentro del gobierno, por mucho menos sino estaría gobernando el peronismo, estarían los trabajadores en la calle. Eso tiene que ver la relación de los gremios con la relación que tiene con los empresarios, un empresario me dijo una vez, “los únicos que pueden garantizar los ajustes es el gobierno peronista”. Soy militante del Frente de Izquierda y nosotros estábamos con la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y la gente no nos eligió a nosotros para llevar adelante ese programa. Eligieron a un gobierno que también criticaba el endeudamiento que hizo Macri como una deuda ilegal e ilegítima. Pero eso que se votó no es lo que se está haciendo porque cuando vos decís que es una deuda ilegitima e ilegal vos buscas la forma de no pagarla o por lo menos cuestionarla. Acá no se cuestionó.

—¿Cómo ve las paritarias en el gremio ferroviario cuando se habla de un año que va a cerrar con una inflación del 100%?

—Nosotros tenemos un problema en el gremio porque las paritarias son discutidas por una sola persona, antes discutíamos las paritarias por ferrocarriles y ahí conseguíamos las mejores paritarias. El gremio a nivel nacional para corrernos a nosotros cambió la forma de discutir paritarias, hoy discute el secretario general en nombre de todas las líneas. Eso está llevando a que por ejemplo, el último convenio colectivo de trabajo esta totalmente flexibilizado por que se ha creado una categoría nueva para bajar el salario que es la de aprendiz, donde no cumple la función de aprendiz he inclusive no cumple la ley de contrato de trabajo. Porque el contrato cuando recién entra es por un año, cuando debe ser por tres meses, y con un 40% menos del salario de lo que hace otro trabajador que cumple la misma función. Nosotros veníamos con salarios muy altos y desde que se está discutiendo de esta forma, hemos perdido poder adquisitivo. Hoy podríamos discutir paritarias desde una posición de fuerza, lo que pasa es que los gremialistas que tenemos son verdaderos empresarios, porque el secretario general del gremio en su anterior puesto era jefe de recursos humanos. Entonces no podemos pretender que piensen como piensa un dirigente gremial, piensan como un empresario, desde ese lugar dista mucho con lo que nosotros queremos.

—Queda casi un año y medio para que termine este gobierno. ¿Cree que hay peligro de un estallido social por el ajuste que mencionó?

—No, porque la única que está en la calle es la izquierda, sola por ahora en el conflicto, claramente los únicos que queríamos que gane el SUTNA éramos la izquierda, obviamente hubo algunos dirigentes que acompañaron, que ayudaron.

—Gabriel Solano, ha declarado que el ajuste que se lleva cabo está haciendo crujir las bases del gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?

—Ideológicamente sí, hay una oferta de campaña del kirchnerismo que dice hay que bancar este gobierno porque si no viene la derecha, y Solano y yo decimos que la derecha está gobernando porque Massa es de la derecha. No hay mucha diferencia porque el ajuste va sobre los trabajadores. Quizás sí, los ritmos sean distintos y quizás porque en el gobierno de Macri hubo un odio de clase mucho más profundo, esa es la diferencia que veo. Pero el ajuste, lo están pagando los trabajadores.

—La izquierda ha logrado buenos resultados electorales en distritos históricamente dominados por el Peronismo. ¿A qué se debe esto?

—Estamos en un momento donde el kirchnerismo y nosotros nos sorprendimos de sacar concejales. La izquierda jamás se imaginó que iba a tener dos concejales por ejemplo, en José C. Paz, dos en Moreno, dos en Merlo, o en Morón, donde vivo yo, estuvimos a 30 votos de sacar un concejal. En la Matanza tenemos un diputado provincial y en Almirante Brown dos concejales, en Jujuy hemos obtenido el 25% de los votos y en Neuquén el 10% de los votos. Donde es fuerte el peronismo es donde nosotros hemos hecho mejores elecciones, hoy el peronismo tiene una crisis de identidad porque nadie puede salir a defender lo que están llevando a cabo, donde están perjudicando a los trabajadores y nosotros, la izquierda, se alimenta del peronismo. El peronismo es el gran tapón que hay hacia la izquierda, pero en esta elección yo creo que va a haber todo un debate muy interesante. La izquierda tiene la posibilidad histórica de empezar a hacer un partido serio, grande y no como lo que fuimos hasta ahora que llevamos sectores muy marginales. En los años 90 teníamos comisiones internas, muchísimos gremios y le disputamos a la burocracia en todos lados, la izquierda siempre fue en relación a los votos marginal en la Argentina porque sacaba el 1% o el 2%. Cuando vos pasas la barrera del 10% ya empezás a hacer otra cosa y la gente también te empieza a ver de otra forma.

—¿La crisis del peronismo puede favorecer la consolidación de la derecha extrema a nivel nacional?

—Los llamados progresismos llevan a que la derecha llegue al gobierno, porque como no van hasta el final, vy nos encontramos en una etapa de crisis del sistema capitalista, no hay medias tintas, si te quedas dentro del sistema tenés que seguir las reglas del sistema. Nosotros queremos romper la red de sistema, obviamente la sociedad no nos acompaña porque no quiere eso todavía. Entonces dentro de las reglas que se están planteando acá, y que exceptuando la izquierda están planteando el resto, es la de mantenernos dentro de las reglas del sistema capitalista actual en su modo financiero.

—¿Cree que va a ser un diciembre de caliente?

—Sí, de eso no tengo la menor duda desde el primer estallido, todavía no hemos visto la magnitud de la crisis que hay en el país, que se contiene con los planes sociales, con los comedores populares, y con las movilizaciones..

Por Sasha Ávila, Stephanie Loli Moore, Sharon Carrillo.

Estudiantes de Periodismo Perfil Educación

Escuela de Comunicación