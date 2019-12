por Florencia Ballarino

Argentina está atravesando el mayor brote de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Desde comienzos de septiembre se han confirmado 73 casos de sarampión, 71 detectados en Argentina y 2 en España, según el último boletín epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud, el 3 de diciembre último.

De los 71 casos, 7 son importados o relacionados a la importación y 64 no cuentan con antecedentes de viaje. De estos, 15 corresponden a residentes de la CABA y 49 a la provincia de Buenos Aires, distribuidos en 12 partidos: Almirante Brown (1), Hurlingham (1), Ituzaingó (6), Lanús (1), La Matanza (9), Lomas de Zamora (3), Merlo (7), Moreno (16), Quilmes (1), Tigre (1), San Martín (1) y Vicente López (2).

Esta semana, además, se confirmó el primer caso de sarampión en la provincia de Santa Fe. Se trata de un niño de 11 meses con domicilio en la localidad bonaerense de Moreno, que había llegado a la capital provincial de visita con su madre en un transporte público. “El estado general del chiquito es bueno. De por sí, el caso estaba confirmado porque el niño tomó contacto con otro de Buenos Aires. Nuestra prioridad ahora es controlar a las personas que estuvieron con él, brindarles la vacuna triple viral y vigilar que no aparezcan nuevos casos”, dijo en conferencia de prensa Andrea Uboldi, ministra de Salud de Santa Fe.

Cabe destacar que el mayor número de casos confirmados de sarampión corresponde a menores de un año de edad, entre quienes también se observa la mayor tasa de incidencia, seguido de los grupos de 1-4 años. En todos los casos, el genotipo detectado fue el D8, linaje Mvs/Gir Somnath.IND/42.16, de amplia circulación en la región.

Causas. ¿A qué se debe el resurgimiento del sarampión en el país? Desde la Secretaría de Salud ponen el foco en la situación epidemiológica mundial. En la región de las Américas, 14 de los 35 estados partes confirmaron casos en el presente año y dos países restablecieron la circulación endémica: Brasil y Venezuela. También apuntan que una de las dificultades es la pérdida de percepción en la población de los riesgos del sarampión, una enfermedad que no tiene tratamiento específico y que puede generar complicaciones y hasta la muerte.

Para la infectóloga pediatra Silvia González Ayala, secretaria de la Comisión para la Certificación de la eliminación de la circulación endémica de Sarampión y Rubeola, la población no está adecuadamente vacunada. “No se están desarrollando las acciones en territorio, ir casa por casa a completar el esquema de vacunación. No fue reconocida la epidemia, poniéndose los ministros a la cabeza de las acciones, y falta un programa comunicacional: la gente no sabe que hay una epidemia de sarampión, esa es la durísima realidad”, sostuvo.

Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología instaron a la población a chequear los esquemas de vacunación contra el sarampión: de 12 meses a 4 años inclusive deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubeola-paperas). Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión o contar con serología IgG positiva para sarampión.

En tanto, se debe aplicar una “dosis cero” a niños de entre 6 y 11 meses inclusive que residan en la Ciudad de Buenos Aires y en las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires. Las coberturas de esta dosis al 19 de noviembre eran bastante dispares: mientras que en CABA alcanzaban el 82,3% y en la Región V el 74,1%, eran muy bajas en las regiones VI (37%), VII (40,2%) y XII (35,1%).

Consejos para quienes viajen al exterior

Ante los casos de sarampión que se registran en Europa, Estados Unidos y Brasil, la Secretaria de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para los argentinos que viajen al exterior. “Niños menores de 6 meses de vida: se indica aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad”, indicaron. Los niños de 6 a 11 meses de vida, en caso de no poder aplazar el viaje, deben recibir una dosis de vacuna triple viral (“dosis cero”). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

En tanto, los niños de 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

En el caso de las embarazadas, pueden viajar si acreditan dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes de vacunación.

Además, quienes viajen a países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla (como Bolivia o Brasil) deben recibir la vacuna al menos diez días antes de partir. Se pueden solicitar turnos a través de la web https://www.argentina.gob.ar/fiebreamarilla/test.