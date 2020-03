Un médico virólogo en París advierte sobre el coronavirus: "No es como el pánico lo indica"

Pablo Goldschmidt, médico argentino virólogo y especialista en enfermedades infecciosas que trabaja en París hace décadas, habló sobre el coronavirus y consideró que la situación que se generó a nivel mundial con la enfermedad no se corresponde con la gravedad que tiene. “La cosa no es como el pánico lo indica. El coronavirus no provoca ni más ni menos que un resfrío fuerte o gripe”, explicó Goldschmidt.

“Es injustificado lo que está sucediendo. Todo el planeta tierra es víctima de un abuso. Todo el mundo está siendo abusado por peritos que están asustando a la gente. Ese susto lo toma la prensa y los políticos, que lo copian y lo amplifican”, sostuvo el especialista en diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos.

El bioquímico y farmacéutico señaló que “el coronavirus identificado en China en el 2019 provoca ni más ni menos que un resfrío fuerte o gripe", por lo que las complicaciones que surgen en los contagiados del COVID-19 son consecuentes con eso. "Todas las enfermedades respiratorias, pueden afectar severamente a las personas fragilizadas, con problemas cardiocirculatorios de más de 65 años, a personas con trastornos metabólicos, a inmunodeprimidos, trasplantados y, sobre todo, a las personas mal alimentadas y sin abrigo, y que no tienen acceso a equipos de salud competentes que les proporcionen medicamentos eficaces", detalló el especialista.

Al respecto, expuso que el año pasado murieron 7200 personas por neumonía por el virus de la influenza. “En comparación este año son muchos menos, el año pasado no se contaron. No hay ninguna prueba que demuestre que el coronavirus del 2019 es más letal que los adenovirus respiratorios, los virus influenza, los coronavirus de años anteriores o los rinovirus responsables del resfrío común”, afirmó.

Por ese motivo, Goldschmidt —que obtuvo los diplomados de farmacocinética, farmacología clínica, neuro-psicofarmacología en la facultad de medicina Pitié-Salpetrière de París— analizó que “la cosa no es como el pánico lo indica”. Por la gran circulación del virus en Italia, explicó que en ciudades chicas de ese país "no hay acceso a muchos servicios de terapia intensiva ni especialización en enfermedades pulmonares". Y agregó: "No hay suficientes respiradores, lo peor es que los hospitales están atascados de gente asustada, y no saben cómo manejarlo. El gobierno de Italia se dio cuenta del abandono que tiene la salud pública y abrieron tres mil camas para la atención médica", resaltó.

Para el virólogo, quienes lanzaron las alertas internacionales no tuvieron en cuenta “datos que muestren si este virus u otros similares circularon en años anteriores”, o si las personas que ya estuvieron expuestas a otras variantes de coronavirus, o “tienen una protección parcial o total contra la cepa del 2019”.

Sobre las medidas que están tomando los países que tienen alta circulación del virus, como China o Italia, consideró que son excesivas. “Me parece que cerrar un país, dejar la gente sin trabajo porque la gente se resfría, es demasiado. Me parece que es absurdo. Creo que hacen todo esto para decir ‘estamos haciendo algo’. Es lo único de lo que se habla todo el tiempo, y se tapa los problemas que están sucediendo en todos los países”, sostuvo.

En el caso de Argentina, analizó que el Gobierno “está actuando muy cauto”, y que se habla de Sarampión y de Dengue, que es “el verdadero problema que tenemos”.

A.G./ C. P.