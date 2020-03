Médicos en la primera línea contra el Covid-19 piden: "Quedate en casa"

por Florencia Ballarino

Están en la primera línea de defensa contra el nuevo coronavirus. Son médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, asistentes sociales y auxiliares que trabajan en hospitales y centros de salud y tienen un mensaje claro: “Quedate en casa”. A través de fotos y videos, personal de salud de la Argentina y del mundo se unieron en un llamado a la comunidad a tomar conciencia sobre la propagación del nuevo virus y para pedir a las personas que respeten el aislamiento social obligatorio con el fin de evitar contagios.

“Como pasó en la epidemia de la gripe A, que estuvimos al pie del cañón, nosotros le ponemos el cuerpo a esto, porque a eso nos dedicamos. Pero en este momento necesitamos que la gente sea consciente de su rol en la epidemia y colabore respetando a ultranza las disposiciones que emitan las autoridades de salud”, le dijo a PERFIL Gaston Murias, director del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Desde el Comité emitieron un comunicado donde llaman a la comunidad a cumplir el aislamiento social obligatorio con el objetivo de “aplanar la curva”; esto es, reducir la demanda, no necesariamente disminuyendo el número de casos, sino distribuyéndolos en el tiempo para evitar la saturación del sistema de salud.

“Esta es una situación que no se vivió nunca antes. Instamos a que las personas no consulten al sistema de salud por casos banales, traten de quedarse en su casa y respeten las medidas de los distintos entes sanitarios y políticos porque de eso depende la salud de todos”, pidió Jorge Coronel, Presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra). Según el especialista en terapia intensiva del Hospital San Bernardo de Salta, en la mayoría de las instituciones se está tratando de restringir las cirugías programadas para que haya camas disponibles ante una eventual demanda de pacientes que requieran internación.

Desde Comra pidieron a las autoridades sanitarias que se provea al equipo de salud de los insumos y la indumentaria necesaria para protegerse de un eventual contagio: gafas para protección ocular, guantes descartables y barbijos. Vale recordar que en Italia hay 2.629 médicos y enfermeras infectados. “Los médicos y el equipo de salud serán los primeros en brindar contingencia frente al Covid-19, aún arriesgando su salud y hasta su vida. Es responsabilidad de cada cartera sanitaria provincial y a nivel nacional, lograr preservar la seguridad y la salud de todo el equipo de sanitario para así poder proteger a toda la población”.

Las guardias y los equipos de salud se están reforzando en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se abrió el llamado a concurso para cubrir 50 cargos de médicos de terapia intensiva y cuidados médico y se convocó a 200 enfermeros con experiencia, recientemente jubilados. Pero lo cierto es que en algunas ciudades del interior faltan profesionales. “Hay ciudades pequeñas donde hay pocos médicos y enfermeras”, advirtió Coronel.

“Tuvimos casos sospechoso que después fueron negativos. Estas medidas que se tomaron desde el Gobierno hay que cumplirlas, cuidar a los agentes de salud que estamos totalmente expuestos. Tenemos que tratar de que el virus no se propague. Cortar la transmisión quedándonos cada uno en su hogar”, sostuvo Yanina Sánchez, enfermera del Hospital Alejandro Korn de La Plata. El jueves miles de argentinos salieron a los balcones para realizar un aplauso general en forma de reconocimiento a todos los profesionales de la salud. La respuesta fue unánime: “Quedate en casa que yo no puedo. Vos me cuidas, yo te cuido”.

Reclamo por insumos de protección para el personal

“Hicimos un relevamiento que ya enviamos al ministerio, en el Hospital faltan insumos básicos de protección al personal, guantes descartables, barbijos, alcohol, jabón líquido, toallas descartables, cosas básicas que nos están pidiendo y el hospital no las tiene”, le dijo a PERFIL Yanina Sánchez. “También pedimos que se le administre a los trabajadores ropa nueva para que los compañeros se puedan cambiar y no llevar a la casa la misma ropa. Acá tiene que estar el Estado presente”, agregó.

El sábado, el Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires informó que adquirió 500 nuevas camas de terapia intensiva, 400 monitores multiparamétricos y más de 9.500 determinaciones para el diagnóstico del virus, además de insumos de bioseguridad y otros equipamientos médicos útiles para fortalecer la atención en el sistema de salud bonaerense. “Queremos transmitr tranquilidad a la ciudadanía, a los intendnetes, a los directores de hospitales porque ya estamos recibiendo estos insumos a granel y en cantidad necesaria para dar respuesta a esta crisis que nos necesita más comprometidos que nunca con la salud pública”, sostuvo el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, al tiempo que aseguró que en las próximas horas comenzará la distribución hacia los establecimientos sanitarios.

Por su parte, el embajador Zou Xiaoli anunció que China entregará a la Argentina el segundo envío de insumos sanitarios que incluye 100 mil barbijos médicos, 50 mil kits reactivos, y diez respiradores para frenar el Covid-19. En la semana el presidente Alberto Fernández había recibido en Olivos al embajador de China, para acordar la donación de estos equipos.