Qué tan probable es que un asteroide destruya la Tierra en 2022

La NASA dio a conocer que el asteroide 2009 JF1 podría chocar contra la Tierra el 6 de mayo de 2022. Sin embargo, esta situación no debería causar pánico irracional. La agencia declaró al asteroide como "potencialmente peligroso", y a través de Sentry (un sistema de monitoreo de colisión), afirmó que "la probabilidad de impacto sería de 2,6e-4 y su diámetro sería de 0,013 km".

El asteroide debe su nombre al año en que fue descubierto, 2009, y se lo volvió a avistar en 2019, momento en el que comienzan un seguimiento sobre el cuerpo celeste. En caso de peligro inminente, tanto la NASA como la ESA (Agencia Espacial Europea) cuentan con sistemas de defensa diseñados para desviar o minimizar los daños de asteroides.

Otro asteroide se acerca a la Tierra, sin riesgo de impacto

Sentry es utilizado por cNEOs, el centro de estudio para Objetos Cercanos a la Tierra, donde realizaron una lista de los posibles objetos que podrían impactar en la Tierra. El sistema los clasifica según su tamaño, velocidad, dimensiones y por año en el que es posible que ocurra un impacto. Es por eso que este asteroide se encuentra quinto, ya que estiman que "posee un diámetro de 13 metros y tiene 1 probabilidad entre 3.800 de producirse".

En la lista se encuentra primero el asteroide "29075 (1950 DA), que impactaría en el año 2880; aparece segundo el 101955 Bennu (1999 RQ36), que chocaría entre 2175-2199; tercero se encuentra el 99942 Apophis (2004 MN4), con una posibilidad de colisionar entre 2060-2105; y cuarto el asteroide 2000 SG344 impactaría entre 2069 y 2113", informan desde la NASA.

Por otro lado, la Agencia Espacial Europea (ESA) posiciona al 2009 JF1 en el puesto 6 de los asteroides con mayor posibilidad de impactar contra la Tierra. También declaran que "la probabilidad de que este cuerpo celeste colisione contra la tierra es de 1 en 4.166", anunció la ESA.

5⃣ days til #AsteroidDay ! At #5 in ESA’s #asteroidrisklist (ordered by maximum impact probability) is 2009 JF1. Estimated to be about 13m in diameter, it has a 1 in 4166 chance of Earth impact #SpaceCare pic.twitter.com/MdSn9sw4wh

Este anuncio coincide con el hecho de que Elon Musk se volvió el hombre más rico del mundo, superando a Jeff Bezos. A raíz de este hecho, fijó un twit publicado en 2018 en su cuenta que dice "(...) la mitad de mi dinero esta destinada a ayudar a establecer una ciudad autosustentable en Marte para asegurar la continuación de la vida (de todas las especies) en caso de que la Tierra sea impactada por un meteorito como a los dinosaurios o que ocurra la Tercera Guerra Mundial y nos destruyamos".

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves