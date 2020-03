por Florencia Ballarino

En los Laboratorios de Seguridad Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis)-Dr. Carlos G. Malbrán el trabajo es incesante: a dos turnos de lunes a lunes once técnicos analizan las muestras de casos sospechosos de coronavirus que llegan de todo el país. Al principio de la pandemia los análisis no llegaban a cinco por día. Con la confirmación del primer caso, lentamente comenzaron a recibir más muestras. De un promedio de sesenta, en las últimas 24 hs pasaron a analizar 150. Hasta el momento dieron positivas 45, incluidas las de las dos personas fallecidas.

El Laboratorio de Referencia del Ministerio de Salud de la Nación, y además Centro Nacional de Influenza para OPS/OMS, fue uno de los primeros que recibió y puso a punto los sets de reactivos que envió la Organización Panamericana de la Salud para procesar muestras con una metodología que se conoce como PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real y que da resultado en 24 hs.

Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, recorrió las instalaciones del Anlis-Malbrán. “Este laboratorio procesa todas las muestras que llegan de todo el país, es un laboratorio de referencia mundial, el único reconocido por la OMS en la Argentina. Estamos buscando no solo cómo agilizar el trabajo de este laboratorio, que le hemos puesto todo a disposición de acuerdo a como dispuso el Presidiente, todos los recursos, están trabajando a doble turno, sábados y domingos, sino que estamos planificando la descentralización. Que no es algo tan simple porque hay que capacitar al personal, no es un examen simple ni conocido porque el virus es nuevo”, sostuvo González García.

Acerca de las demoras en los resultados –sobre todo de las porvincias– el ministro aseguró: “primero tienen que llegar acá (al laboratorio) las muestras, eso genera una demora mayor. Hay provincias que se han quejado de que no tenían resultados y las muestras no habían sido enviadas. Desde que entran acá hasta que salen hay un procesamiento de 12 hs. En general, todas las de un día se procesan al otro y a la noche tienen el resultado directo. A su vez las provincias deben descartar si no es gripe”.

Parte de la asignación de partidas extras por 1.700 millones de pesos que anunció el presidente Alberto Fernández es para la adquisición de reactivos y equipos para la red de laboratorios, además de un gran equipamiento para el fortalecimiento del todo el sistema de salud de nuestro país.

“Es un procedimiento que estamos mejorando, buscando reactivos rápidos para agilizar y luego descentralizar. En la descentralización está previsto el curso para la gente que va a trabajar en las provincias, es inminente que tengamos cinco o seis lugares que empiecen a hacer eso, y después cada lugar que tenga prioridad empezará a ser determinado. La idea es llegar a treinta, 35 laboratorios descentralizados en todo el país”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Esta semana fue muy particular para el Anlis-Malbrán. Además de la intensificación del trabajo en plena pandemia el Gobierno designó como nuevo titular a Pascual Fidelio, en reemplazo de la doctora Claudia Perandones. “La decisión del cambio no tiene nada que ver con esta situación. Es algo que se venía planificando hace un tiempo”, explicó Carla Vizzoti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio.

Demandas. En tanto, trabajadores del Anlis-Malbrán vienen reclamando desde la gestión anterior por infraestructura, equipamiento, presupuesto y mantenimiento de la institución. “Entre 2015 y 2019 hubo un 50% de recortes al presupuesto, un 10% de baja de personal. Y una pérdida del salario real del 65%. Un técnico que entra gana 23 mil pesos, está más cerca del salario de indigencia que de pobreza”, le dijo a PERFIL Fabián Martin, secretario general adjunto de ATE-Malbrán.

“El Gobierno le dio un incentivo especial al Conicet. Nosotros hacemos ciencia básica y aplicada a la salud. Lo que estamos pidiendo es que se nos haga el mismo reconocimiento salarial que se le hizo al personal del Ministerio de Ciencia y Técnica”, reclamó. Una de las mayores preocupaciones es la pérdida de profesionales capacitados. “Una bioquímica que entró en 2009 en la pandemia de gripe A, estuvo 10 años formándose en virosis respiratorias, se fue en diciembre porque gana más plata haciendo una guardia en un hospital público que lo que ganaba en el Malbrán. Esta es la tragedia que estamos pasando”.

Reunión del Consejo Federal

La última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) fue en Córdoba el 27 de febrero. Aún no había ningún caso confirmado de coronavirus aunque ya se habían implementado algunos tests con resultados negativos. El primer infectado fue el 3 de marzo y desde entonces, el virus avanzó hasta superar los cuarenta. Ante su propagación, el Ministerio de Salud volverá a convocar al organismo para coordinar tareas conjuntas en todo el país. El objetivo del ministro González García es reunir a todos los titulares de salud de las provincias la semana próxima. El viernes participaron de la reunión interministerial representantes de 22 provincias, pero el objetivo ahora será coordinar tareas y avanzar en un diálogo diario entre todos los ministros. Más allá de las decisiones de cada gobernador, también buscan organizar el sistema de salud para cuando la demanda se incremente.