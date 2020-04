Se realizaron 400 test rápidos en Constitución y no hubo positivos

por Florencia Ballarino

Un simple pinchazo en el dedo para extraer una gota de sangre, una espera de 15 minutos y finalmente el resultado. Ayer cientos de personas se acercaron a la estación Constitución para realizarse el test serológico (conocido como test rápido) de Covid-19 y saber si habían tenido contacto o no con el SARS-CoV-2, en el marco de la primera etapa de un estudio epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Tras un día de trabajo y 400 pruebas realizadas, el ministro Ginés González García anunció que no hubo casos positivos. “No tenemos ningún positivo, lo cual significa que hay poca circulación del virus”, manifestó el funcionario durante una recorrida acompañado por su par de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Mario Meoni.

“Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico”, detalló el ministro, quien destacó el buen funcionamiento del operativo y la actitud colaborativa de las personas que voluntariamente se acercaron para ser testeadas.

El test se realizó de manera voluntaria y anónima a personas mayores de 18 años, que no hubieran tenido síntomas en las últimas tres semanas. “El test serológico no es para hacer diagnóstico. En este caso, un test positivo nos daría una buena noticia y no una mala. Significaría que las personas han estado en contacto con el virus y lo han transitado sin dificultad, sin que eso haya requerido contacto con el sistema de salud”, sostuvo en el reporte matutino Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información estratégica del Ministerio.

“En Argentina, como en el resto del mundo, desconocemos qué circulación viral hay. Existen dos estudios en marcha en otros países, en España y Alemania, y este es el primero que estamos realizando en Argentina y nos va a permitir saber qué proporción de la población que se maneja en transporte público y que transita desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires ha estado en contacto con el virus”, afirmó la funcionaria. La semana próxima el testeo se realizará en las estaciones de Once y Retiro. Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela (terminales de transporte público tren/ómnibus/subte) cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento. En una segunda etapa, se incluirán otras regiones del país con distintas realidades epidemiológicas.

Diferencias. Para la investigación epidemiológica se utilizaron parte de los 170 mil tests rápidos que fueron donados al Ministerio y llegaron el último lunes desde China. Los mismos son de la marca Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. y cuentan con la aprobación y validación de la Anmat.

Actualmente se utilizan dos tipos de pruebas para detectar el coronavirus. La llamada PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) es una técnica molecular compleja, que exige equipamiento e infraestructura específicas. Es la que realiza el Anlis-Malbrán y otros 152 laboratorios.

La prueba por PCR mide la presencia de ácido nucleico del virus, una parte constituyente de este, por lo tanto, se puede saber si la persona está infectada. El análisis se realiza a partir de una muestra (un hisopado en la nariz, en la garganta y en la boca). Exige tiempo: desde que la muestra llega al laboratorio, se inactiva el virus, se extrae el material genético y se procesa en un equipo llamado termociclador supone un mínimo de 4-6 horas hasta obtener el resultado.

“La PCR permite un diagnóstico específico de la enfermedad y por lo tanto es muy útil para tomar acciones rápidas de contención de la enfermedad y evitar que se transmita a otras personas no infectadas”, explicó Maribel Martínez Wassaf, de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (Calab).

En cambio, los tests serológicos se realizan a partir de una muestra de sangre. Detectan la presencia de anticuerpos que genera el organismo ante la infección por el SARS-CoV-2.

Los anticuerpos generados son de tipo IgM, IgA y IgG. Los primeros (IgM e IgA) aparecen más prematuramente, relacionándose con la etapa aguda de la enfermedad, mientras que los anticuerpos de tipo IgG aparecen en la convalecencia relacionados a la inmunidad desarrollada por el paciente.

“El testeo poblacional es otro de los ítems en el que ayuda la realización de estos tests ya que nos brinda conocimiento sobre el estado frente a la infección pudiendo detectar asintomáticos que deberán confirmar el diagnóstico como así también personas inmunes que hayan cursado la infección sin manifestaciones. Por lo tanto, son adecuados para conocer qué porcentaje de la población ha estado expuesta al virus, y establecer estrategias ante la pandemia”, informaron desde CALAB.

Arribaron 215 mil reactivos

El Ministerio de Salud de la Nación recibió ayer 215 mil tests diagnósticos para Covid-19 a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para “fortalecer y seguir trabajando con la estrategia de testeo, diagnóstico y seguimiento de los pacientes”, informó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

En lo que va de la pandemia se realizaron 44.654 tests y el jueves 2.868 con un índice de positividad de 9,8%. Vizzotti remarcó que sólo el 8,5% de los tests “fueron realizados en el Anlis-Malbrán lo que da cuenta de la descentralización de la capacidad de testeo”.

El jueves el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tuvo una reunión del Consejo Federal de Salud con sus pares provinciales centrada en continuar con la preparación y refuerzo del sistema de salud a través de insumos y equipamiento y con la vigilancia epidemiológica “para tomar decisiones oportunas y locales en un país que tiene diferentes realidades epidemiológicas”. Vizzotti agregó que el 70% del país no tiene casos confirmados pero el 50% de la población vive en departamentos con casos confirmados.