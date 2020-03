AFP

Tras varias idas y vueltas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que se sometió a la prueba de coronavirus el día anterior, pero que los resultados se esperan para los dos próximos días. En un esfuerzo por contener la propagación de la pandemia, que en el país registró 2.179 casos y 47 muertos, el gobierno anunció que extenderá la prohibición de vuelos al Reino Unido e Irlanda, por lo que la medida comprendería a toda Europa.

El multimillonario republicano de 73 años precisó que su temperatura, que fue tomada como la de todas las personas presentes en la Casa Blanca, era “totalmente normal”. “Hice el examen anoche”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de explicar el viernes que no lo necesitaba ya que no tenía síntomas. “El resultado se conocerá en uno o dos días”, añadió.

Las alarmas en Estados Unidos se encendieron ayer, cuando The New York Times publicó cuatro escenarios que prevén epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades (CDC). Según la peor de las proyecciones, entre 160 y 214 millones de personas contraerían el virus en Estados Unidos. De ellas, morirían entre 200 mil y 1,7 millones.

El rechazo de Trump a someterse al test del coronavirus suscitaba una creciente preocupación en Estados Unidos, especialmente después de que hubiera estado en contacto el pasado fin de semana con dos personas de la comitiva de Jair Bolsonaro que contrajeron el Covid-19.

La Casa Blanca anunció también ayer que a partir de ahora iba a tomar la temperatura de “todas las personas en contacto cercano” con Trump y su vicepresidente, Mike Pence, “por precaución” ante la propagación del coronavirus. Esa medida también fue aplicada a los periodistas: uno de ellos no pudo acceder a la sala de prensa por tenerla demasiado alta.

Vuelos. Washington prohibirá viajar a Estados Unidos desde Reino Unido e Irlanda a partir de la medianoche del lunes para frenar el coronavirus, una medida ya en vigor para los extranjeros que estuvieron hace poco en otros países europeos, anunció el vicepresidente Mike Pence. El número dos de la Casa Blanca aclaró que sus compatriotas procedentes de ambos países y los residentes permanentes en Estados Unidos tendrán permiso para ingresar al país.

El presidente Donald Trump había sorprendido a todos al anunciar el miércoles la suspensión por treinta días de los vuelos de 26 países del espacio Schengen. Esa prohibición entró ayer en vigor. La medida, muy criticada por la Unión Europea (UE), suscitó la polémica porque no afectaba a Reino Unido, donde la epidemia de coronavirus empieza a propagarse rápidamente.

Economía. Trump volvió a acusar a la Reserva Federal (Fed) de no hacer bastante para afrontar la ralentización económica generada por el coronavirus, pero afirmó que no tenía previsto sustituir al actual presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell. “Tomó muy malas decisiones”, disparó, al pedir la baja de las tasas de interés, cuyo nivel, según él, lastra el crecimiento estadounidense. “Tengo derecho a sustituirlo. Pero no lo hago”, añadió.

Ante la multiplicación de nuevos casos de coronavirus, la Fed bajó sus tasas en medio punto porcentual a principios de marzo, situándolas entre el 1% y el 1,25%.